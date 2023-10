L’auteur de Jujutsu Kaisen analyse le combat de Gojo contre Sukuna

Le mangaka Gege Akutami a analysé la scène de Gojo contre Sukuna dans Jujutsu Kaisen, expliquant sa méthode pour créer un manga en utilisant le chapitre qui a choqué les fans. L’occasion de mieux comprendre le combat le plus emblématique de la série.

Jujutsu Kaisen conclut sa plus grosse bagarre, celle de Gojo Satoru contre Sukuna, avec un twist : donné vainqueur, l’exorciste le plus puissant de sa génération était dévoilé mort, coupé en deux, dans le chapitre 236. Malgré ce retournement de situation terrible pour les fans encore endeuillés, force est de reconnaître que le combat était le plus attendu de la série.

Et l’auteur a su lui faire honneur : la baston a duré environ 14 chapitres, et chacun d’entre eux avait son lot de moments forts et inattendus. L’auteur a décidé d’utiliser une planche issue de ce combat pour mieux mettre en lumière sa manière de construire son œuvre, explorant l’architecture des pages de Jujutsu Kaisen.

Bons dessins ou dessins compréhensibles ? L’auteur de Jujutsu Kaisen a son avis

Dans une interview récente publiée dans le numéro hebdomadaire du Shonen Jump, Gege Akutami explique la composition et les angles lors de la création de ses planches de manga. Et quoi de mieux comme exemple que le combat emblématique entre Gojo et Sukuna ?

Gege Akutami est connu pour son style artistique unique dans Jujutsu Kaisen. Les détails croustillants, les plans dynamiques et les séquences d’action puissantes ont effectivement contribué au succès de la série. Dans l’interview, alors qu’il est demandé au mangaka d’expliquer la différence entre de bons dessins et des dessins faciles à comprendre, ce dernier se fend d’une analyse détaillée.

C’est Soukatsu sur X/Twitter, connu pour avoir traduit d’autres interviews, messages et mises à jour liées à Jujutsu Kaisen, qui a partagé la version anglaise de l’entretien depuis le numéro hebdomadaire.

Gege Akutami y explique : “Il s’agit de la capacité à transmettre ce qui se passe dans une situation. Les bons artistes ont généralement déjà cette capacité. Mais parfois, parce qu’ils sont très doués, ils choisissent des compositions difficiles à illustrer et à lire car ils ont tant d’options de perspective à leur disposition. (…) Le manga est aussi essentiellement composé d’images fixes en noir et blanc. Les angles et les points de vue qui iraient parfaitement bien pour la photographie ou la vidéo peuvent ne pas se traduire aussi bien en manga. Je dois garder cela à l’esprit également.“

L’auteur de Jujutsu Kaisen utilise la bataille entre Gojo et Sukuna pour faire un tuto manga

Gege Akutami / Shueisha / Soukatsu

L’auteur détaille également les différentes planches de Gojo contre Sukuna dans le manga Jujutsu Kaisen :

“Dans la case G, la scène où Gojo et Sukuna se tiennent dos à dos dans le domaine est dessinée vue de dessus. En dessinant l’arrière-plan et les corps entiers des personnages, nous pouvons avoir une vue aérienne de leur position et de leur relation avec l’espace environnant.“

“Des angles moyens sont utilisés dans les cases A, B, D et E pour capturer les bustes de Gojo et Sukuna. En montrant le mouvement de leurs bras et de leur torse, le lecteur peut clairement comprendre ce qui se passe pendant leur combat. Les angles moyens sont bons lorsque vous voulez montrer du mouvement !“

“Le visage de Gojo est dessiné en gros plan dans les cases C et F, la C montrant une expression froide et la F une expression troublée. L’utilisation astucieuse du contraste émotionnel entre les deux cases rend le changement d’émotion de Gojo plus clair !“

Enfin, Gege Akutami a partagé ses dernières pensées : “Pour transmettre clairement une situation dans une illustration, vous pouvez utiliser trois angles différents : large, moyen et gros plan ! Mais ne vous en tenez pas à un seul angle. Comme le montre la double page de Jujutsu Kaisen, il est important de comprendre les rôles de chaque angle et de les utiliser de manière équilibrée pour illustrer clairement la situation.“

L’arc de la Bataille de Shinjuku ne s’arrête pas à la mort de Gojo Satoru. Le reste des exorcistes a pris les armes pour se lancer dans l’arène face à Sukuna. Néanmoins, l’avenir de la société Jujutsu n’a jamais été aussi sombre, et les fans déplorent de nombreuses autres disparitions à venir dans les prochains chapitres.