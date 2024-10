Landman : date de sortie, trailer, casting…

Alors que les fans de Yellowstone attendent toujours le final de la saison 5, le showrunner Taylor Sheridan dévoile petit à petit sa nouvelle série.

Le créateur n’en est pas à son coup d’essai. Et même si l’annonce de la fin prématurée de Yellowstone dans la partie 2 de la saison 5 a pu en décevoir certains, Taylor Sheridan a encore de nombreuses autres histoires sous le coude. La saison 2 de Lioness a démarré, mais une autre série s’apprête déjà à la rejoindre sur les petits écrans.

Car tout ne tourne pas autour de la famille Dutton. Si 1923 reste elle aussi prévue au programme, les spectateurs pourront surtout découvrir Landman, prévue pour novembre 2024. Cette fois, c’est dans les paysages du Montana et du Texas qu’on nous entraîne, pour explorer une industrie pétrolière en pleine expansion. On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur la nouvelle série, entre sa date de sortie et son casting, en passant par l’intrigue et les trailers.

Où et quand sortiront les épisodes de Landman ?

Landman commencera sa diffusion sur Paramount+ le 18 novembre 2024 en France. En tout, la série comptera 10 épisodes.

On peut y voir une certaine ironie, puisque Taylor Sheridan se retrouvera en concurrence avec lui-même ce mois-là, la partie 2 de la saison 5 de Yellowstone étant également diffusée en novembre 2024.

La sortie anglophone prévoit la diffusion des deux premiers épisodes le 18 novembre, mais il est possible que le public français n’ait de son côté droit qu’à un seul épisode, Paramount+ proposant un rythme différent pour les abonnés de l’Hexagone : c’était ainsi déjà le cas avec la saison 2 de Lioness.

Trailers de Landman

La première bande-annonce de Landman a été dévoilée le 5 septembre 2024. Vous pouvez la regarder ci-dessous :

Très rapidement, Taylor Sheridan établit les enjeux. Il sera non seulement question de grosses sommes d’argent (pas moins de 3 milliards de dollars par jour), mais aussi de vies à protéger. Une explosion spectaculaire sur une plateforme pétrolière donne le ton, et il devient vite clair que Monty Miller, interprété par Jon Hamm, est une sorte d’opposant à Tommy Norris, incarné par Billy Bob Thornton.

Comme le montre la bande-annonce, la série promet une guerre de pouvoir entre les différentes figures cherchant à gagner le plus d’argent possible dans l’industrie pétrolière.

Une deuxième bande-annonce a été diffusée le 28 octobre 2024 :

Intrigue de Landman : de quoi ça parle ?

Landman se déroulera dans l’ouest du Texas et suivra la famille Norris alors qu’elle navigue dans les politiques de l’industrie pétrolière.

La série s’inspire du podcast Boomtown de 2019, une série en 11 parties qui a atteint la première place des classements de streaming dans plusieurs pays. Le podcast abordait des questions environnementales et explorait le boom pétrolier texan du 21e siècle, un thème que reprendra la série Landman.

De son côté, Paramount+ présente la série avec ce résumé : “Située dans les villes-champignons du Texas, LANDMAN est une fable moderne sur la ruée vers l’or noir. La série conte les histoires d’ouvriers et de milliardaires qui alimentent un boom majeur qui influe sur le climat, l’économie et la géopolitique.“

Casting de Landman

Le casting de Landman inclut quelques visages célèbres, notamment Billy Bob Thornton dans le rôle de Tommy Norris. Il sera le personnage principal, et plusieurs autres grands noms feront également partie de la distribution.

Paramount+

Voici le casting et les personnages de Landman :

Billy Bob Thornton dans le rôle de Tommy Norris

Demi Moore dans le rôle de Cami

Jon Hamm dans le rôle de Monty Miller

Ali Larter dans le rôle d’Angela

Robyn Lively dans le rôle d’Ellie

Michelle Randolph dans le rôle d’Ainsley Norris

Jacob Lofland dans le rôle de Cooper Norris

Bart Johnson dans le rôle de Patrick Ramsey

Michael Peña (rôle non dévoilé)

Selon Variety, Monty Miller (Jon Hamm) est décrit comme “un titan de l’industrie pétrolière texane qui entretient une longue relation personnelle et professionnelle avec Tommy Norris (Thornton).“

La série étant une production de Taylor Sheridan, certains membres de la distribution de Yellowstone feront également une apparition. Michelle Randolph quitte 1923 pour incarner Ainsley Norris, la fille de Tommy, tandis que Jason Jackson (vu dans Yellowstone et 1883) rejoindra la série pour un rôle qui n’a pas encore été précisé.

Landman rejoindra le catalogue de Paramount+ le 18 novembre 2024. D’ici-là, il est toujours possible d’aller jeter un coup d’œil à la liste des autres séries qui sortent ce mois-ci en streaming.