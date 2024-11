Landman : Le calendrier de sortie des épisodes de la nouvelle série de Taylor Sheridan

Après Yellowstone, Taylor Sheridan présente une nouvelle série présentant des familles plongées dans une nouvelle guerre pour le pétrole : on vous présente le calendrier de sortie des épisodes de Landman.

L’automne 2024 est clairement pensé pour les fans de Taylor Sheridan : entre la partie 2 de la saison 5 de Yellowstone et la saison 2 de Lioness, le showrunner se trouve partout et propose plusieurs histoires différentes. Et ça tombe bien, si on prend en compte le fait que l’histoire principale de Yellowstone est justement amenée à se conclure pour de bon très bientôt.

Après le bétail, place à l’or noir ! Les John Dutton avaient leurs bêtes, mais les familles de Landman se battent de leur côté pour le pétrole, qui brasse encore plus d’argent que les troupeaux. Profitant de la présence de Billy Bob Thornton (Fargo), Ali Larter (Heroes) ou encore Jon Hamm (Good Omens), la nouvelle production a tout pour plaire. Et histoire de ne rien rater, on vous détaille le calendrier de sortie des épisodes de Landman.

Quand sortira l’épisode 1 de Landman ?

Le premier épisode de Landman sortira le 18 novembre 2024 sur Paramount+ en France.

En tout, la série comptera dix épisodes. À moins d’un changement dans le planning de la plateforme de streaming, on peut donc attendre le final le 20 janvier 2025.

Retrouvez ci-dessous le calendrier de sortie des épisodes de Landman :

Épisode 1 : 18 novembre 2024

Épisode 2 : 25 novembre 2024

Épisode 3 : 2 décembre 2024

Épisode 4 : 9 décembre 2024

Épisode 5 : 16 décembre 2024

Épisode 6 : 23 décembre 2024

Épisode 7 : 30 décembre 2024

Épisode 8 : 6 janvier 2025

Épisode 9 : 13 janvier 2025

Épisode 10 : 20 janvier 2025

À noter que ces dates sont susceptibles de changer.

De son côté, Paramount+ présente la série Landman avec ce résumé : “Située dans les villes-champignons du Texas, LANDMAN est une fable moderne sur la ruée vers l’or noir. La série conte les histoires d’ouvriers et de milliardaires qui alimentent un boom majeur qui influe sur le climat, l’économie et la géopolitique.“

