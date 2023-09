La saison 2 de Jujutsu Kaisen révèle des détails sur Gojo absents du manga

La seconde saison de l’anime Jujutsu Kaisen offre un florilège de petites informations cachées qui éclairent l’histoire sous un jour nouveau – notamment un détail sur Gojo qui n’apparaît pas dans le manga.

La saison 2 de Jujutsu Kaisen est la plus tragique de l’histoire des exorcistes. L’arc du Trésor caché, initialement plutôt joyeux et insouciant dans des flashback estivaux, prend une tournure dramatique lorsque le malheur frappe. Et que dire de l’arc du Drame de Shibuya, encore plus brutal ?

Attendu au tournant par les lecteurs du manga, l’arc a enfin été diffusé en anime, et son rythme haletant ne laisse pas de répit à ses spectateurs. Durant l’épisode 10 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, Gojo tombe dans le piège de l’ennemi et se retrouve scellé dans la Lisière du Supplice. Les fans remarquent alors un détail mineur, fourni par le studio d’animation MAPPA, qui en dit bien plus sur la personnalité de Gojo que ce qu’on pouvait apprendre dans le manga.

Un détail qui a encore plus de sens lorsque l’on rassemble tous les précédents, enrichissant notre compréhension de la souffrance du sorcier le plus puissant en vie. On vous explique tout.

Gojo et Geto : une amitié qui transcende la mort

Dans cette deuxième saison, les émotions et expressions de Gojo sont davantage explorées que dans le manga. Toujours aussi arrogant et un poil trop sûr de lui, il est aussi bien plus que cela. Est-ce parce que le studio apprécie davantage le personnage que l’auteur du manga lui-même, on ne sait pas. Ce qu’on sait en revanche, c’est que MAPPA ajoute toujours des détails mineurs dans ses épisodes, rendant la personnalité de l’exorciste plus facile à appréhender. Et tout est en quelque sorte lié à l’amitié entre Gojo et Geto.

Pour Gojo, Geto n’était pas seulement son meilleur ami, mais également une boussole morale qu’il utilisait pour différencier le bien du mal. Dans l’épisode 5, Gojo se réveille de son rêve du passé et voit ses étudiants. Il enlève son bandeau et ses yeux semblent un peu rougis. C’était en fait un détail intentionnel du studio d’animation. Puis, dans l’épisode 9, Gojo aperçoit Geto et sourit brièvement, probablement en pensant qu’il est vivant. Une brève image bien triste, car Gojo a dû tuer son ami pour l’empêcher de semer davantage le chaos.

Quelles que soient les intentions de Geto et son amitié avec Gojo, on ne peut pas pour autant oublier ses choix meurtriers, aboutissant à des génocides. Mais la déchéance puis la mort de Geto sont les plus grands regrets de Gojo. Quand ce dernier découvre que l’homme devant lui n’est pas Geto, mais quelqu’un d’autre, son sourire s’évapore rapidement.

Épisode 10 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen : les larmes de Gojo ?

crunchyroll

Dans l’épisode 10, nous voyons les larmes de Gojo après la fermeture de la Lisière du Supplice. Ce qui peut être interprété de différentes manières : d’une part, on peut penser que l’objet maudit souffre de la résistance de l’exorciste, dont l’existence est particulièrement dure à appréhender – ce qui expliquerait l’attente anormalement longue pour le sceller correctement.

Mais ces larmes peuvent aussi servir à exprimer la tristesse de l’exorciste après avoir découvert que le corps de Geto est utilisé pour continuer de faire le mal, empêchant son ami d’enfance de trouver la paix même dans la mort.

Néanmoins, la seconde suivante, nous le voyons à l’intérieur de l’objet maudit, complètement indifférent à la situation périlleuse dans laquelle il se trouve. Tous ces détails ne figurent pas dans le manga, mais ils rendent l’histoire bien plus tragique. Le trauma de Gojo n’a pas été exploré tant que cela dans le manga de Gege Akutami. Heureusement, on peut compter sur MAPPA, qui veille à offrir la meilleure version du chouchou des fans de Jujutsu Kaisen.