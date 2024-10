Explication de la fin de La Plateforme 2 : Perempuan s’est-elle échappée ?

La Plateforme 2 reprend de nombreux éléments déroutants du premier volet : peut-on sortir du Trou ? Perempuan a-t-elle survécu ? Que représentent les enfants ? On vous explique tout sur le film Netflix.

Il y a cinq ans, Netflix dévoilait une critique sociale dans La Plateforme de Galder Gaztelu-Urrutia. Perturbant sur de nombreux points, le film s’attaquait à sa façon au capitalisme dans ses pires torts, en montrant des personnages forcés de s’entre-tuer pour espérer survivre dans un Trou où la nourriture descend chaque niveau sur une plateforme flottante. La Plateforme 2 reprend l’idée de montrer les échecs de différentes idéologies, en inversant la tendance.

Alors que le premier volet montre comment le héros Goreng (Ivan Massagué) tente de lutter contre l’injustice en imposant un socialisme tout aussi brutal que le capitalisme, l’héroïne Perempuan (Milena Smit) du second film débarque dans un Trou régi par un communisme perverti qui se fiche totalement de l’équité. En revanche, un point commun relie les deux films : leur fin laisse de nombreuses questions en suspens. Les héros ont-ils réussi à survivre ? Qu’est vraiment le Trou ? Que représentent les enfants ? On vous explique tout sur la fin de La Plateforme 2.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers majeurs de La Plateforme et La Plateforme 2.

Quand se déroule La Plateforme 2 par rapport au premier film ?

La Plateforme 2 est un préquel de La Plateforme sur Netflix.

Nicolas Dassas/Netflix

Perempuan découvre de nombreux personnages qui apparaîtront dans le premier opus, mais les événements de La Plateforme 2 se déroulent en amont. On peut ainsi découvrir l’arrivée de Trimagasi pour son premier mois, alors que le vieil homme sera ensuite un camarade d’étage expérimenté du héros Goreng dans La Plateforme.

On peut aussi noter que lorsque Goreng arrive au dernier étage dans La Plateforme 2, Perempuan s’y trouve déjà, signe qu’elle est descendue dans le Trou bien avant lui.

Pourquoi Perempuan se trouve dans le Trou ?

Perempuan est en recherche de rédemption, après avoir tué par accident le garçon de son ex petit ami.

Nicolas Dassas/Netflix

La jeune femme est une artiste et conçoit des statues. L’une d’elles, un chien féroce, a été exposée sans protection malgré les lames qui composaient ses griffes. La sculpteuse voulait en effet conserver toute l’intensité de l’animal et le danger qu’il représentait en évitant d’ajouter des barrières.

En venant à l’exposition, le garçon a couru près de la statue et est venu s’empaler au niveau de l’œil sur une des griffes. La culpabilité de Perempuan pour ne pas avoir assuré la sécurité de son public et surtout celle du garçon a été démultipliée par le procès qui l’a déclarée innocente, ainsi que la fortune obtenue avec la vente de ses œuvres, devenues populaires suite à l’affaire.

Perempuan a donc décidé de participer à l’expérience de la Plateforme et du Trou pour fuir sa culpabilité et chercher une forme de pardon.

Pourquoi la Loi est injuste ?

La Loi est aussi injuste que le régime qu’elle instaure est totalitaire : elle ne respecte pas l’équité et force les candidats à se débrouiller avec les plats avec lesquels ils sont entrés, même si tous ne sont pas égaux.

Nicolas Dassas/Netflix

Il est interdit de changer de plat, peu importe s’il est nourrissant ou sain, à moins de trouver quelqu’un acceptant de faire un échange. Si un Barbare a mangé le plat, le candidat devra subir la faim. La moindre infraction est punie brutalement, et les disciples font régner la terreur. Dagin Babi représente la justice aveugle qui frappe sans merci quiconque n’aura pas respecté la Loi à la lettre, aussi mauvaise soit-elle. Et peu importe si de nombreuses personnes meurent chaque mois malgré les sacrifices : les disciples refusent de changer la Loi.

Perempuan s’est-elle échappée ?

Perempuan est arrivée au dernier étage dans La Plateforme 2, qui représente la mort des personnages : elle s’est donc échappée du Trou d’une certaine manière, mais en mourant.

Nicolas Dassas/Netflix

Pour le premier La Plateforme, le réalisateur Galder Gaztelu-Urrutia avait expliqué auprès de Digital Spy : “Pour moi, ce dernier niveau n’existe pas. Goreng est mort avant qu’il l’atteigne, et c’est juste son interprétation de ce qu’il pensait devoir faire.“

En allant au-delà du niveau 333, Perempuan est donc morte elle aussi, très certainement à cause du poison qu’a représenté la peinture Le Chien du peintre Francisco de Goya.

Qu’est-ce que Le Chien de Goya ?

Le Chien est une œuvre parmi les Peintures Noires que le peintre Goya a faites sur un mur de sa maison alors qu’il s’était retiré de la société et se trouvait au plus mal.

Nicolas Dassas/Netflix

La peinture, par la suite transférée sur toile, s’inscrit dans une période sombre pour son auteur qui assistait aux maux de la société tout en subissant ses propres maladies. Son utilisation dans le film revêt donc plusieurs sens : elle sert de poison à Perempuan, mais est aussi un rappel d’une société dysfonctionnelle qui faisait souffrir son auteur plus idéaliste mais qui ne se faisait plus vraiment d’espoir, et représente enfin un animal minuscule écrasé par l’immensité de l’œuvre, et qui regarde vers le haut – un peu comme les participants à l’expérience du Trou qui préfèrent se trouver dans les étages supérieurs.

Un dernier point commun relie Le Chien de Goya aux films La Plateforme : la volonté de ne pas donner de signification précise de la part de leur auteur. Le peintre ne cherchait pas à partager ses œuvres lorsqu’il les a peintes, et les longs-métrages de Galder Gaztelu-Urrutia restent énigmatiques pour permettre à l’imagination des spectateurs de choisir une interprétation.

Quel est le sens du film : qu’est vraiment le Trou ?

La Plateforme 2 représente les défaillances de chaque société, à l’image du premier film.

netflix

La Plateforme dévoile un Trou qui rappelle le capitalisme et ses travers, jusqu’à ce que son héros Goreng se mette en tête d’imposer un régime qui se veut plus socialiste, mais qu’il ne parvient pas à instaurer sans utiliser la force. Dans La Plateforme 2, le Trou met en exergue tous les travers d’un communisme géré par la brutalité et la terreur, puis le chaos sanglant lorsque Perempuan décide de renverser ce régime pour permettre à un autre plus individualiste de se mettre en place.

On peut notamment compter sur la présence de Trimagasi, le dernier camarade d’étage de Perempuan, qui apparaît déjà dans La Plateforme. Pour Digital Spy, le réalisateur avait expliqué que l’homme représente “l’égoïsme“, un rôle qui lui sied également dans le deuxième volet.

Pour Collider, Galder Gaztelu-Urrutia explique à propos des entretiens avant d’entrer dans la fosse que les personnages sont “juste de la viande pour la Plateforme. [L’administration] les acceptera dans tous les cas, mais cet [entretien] est présenté comme une super opportunité, comme un luxe auquel aspirer en pleine détresse. Vous avez déjà sûrement connu ça dans un entretien d’embauche…“

Le cinéaste concluait déjà en 2019 chez Digital Spy que “Le Trou est un reflet de cette froide déshumanisation du monde dans lequel nous vivons.” Les choses n’ont donc manifestement pas changé dans La Plateforme 2, qui s’avère être un préquel de La Plateforme.

Que représentent les enfants ?

Les enfants représentent la part de l’humanité qui n’a pas encore été souillée par les différentes idéologies de la société, et qui ont encore une chance de pouvoir s’en sortir et de changer les choses.

Netflix

Dans le premier La Plateforme, la fille de Miharu devient le message de Goreng à la place de la panna cotta et est envoyée jusqu’au niveau 0 pour signifier aux organisateurs qu’il est possible de tirer du bon du Trou et de préserver la pureté lorsqu’elle existe.

Dans La Plateforme 2, le garçon représente les “secondes chances“, comme le fait remarquer une femme alors que Perempuan arrive au dernier niveau. Le petit est autorisé à remonter et pourra donc vivre, à condition que la jeune femme qui porte les regrets de l’accident accepte de rester dans la fosse.

Qui est l’homme à la fin du film ?

L’homme que Perempuan retrouve à la fin de La Plateforme 2 est Goreng, le héros du premier film.

Netflix

Dans La Plateforme, Goreng décide de lutter contre la représentation du capitalisme qui force les étages les plus bas à s’entre-dévorer pour espérer survivre. Mais sa solution n’est pas forcément meilleure : pour envoyer un message aux organisateurs qu’il pense trouver au niveau 0, il décide de protéger une panna cotta jusqu’au dernier étage, quitte à blesser. Il rationne surtout la nourriture dans le but d’en offrir à tout le monde, mais finit par comprendre qu’il doit parfois tuer pour imposer son idéal.

Finalement, arrivé à l’étage 333, il donne la panna cotta à une petite fille, l’enfant que la femme Miharu a cherché pendant tout le film. Une fois au fond du Trou (littéralement), Goreng descend de la plateforme et laisse l’enfant remonter, en guise de message.

Les deux volets de La Plateforme sont disponibles sur Netflix. Et pour davantage de contenus, vous pouvez également jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent ce mois-ci en streaming, toutes plateformes confondues.

