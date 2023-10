Cette nouvelle série d’horreur Netflix cartonne avec 93% d’avis positifs

Netflix sort La Chute de la maison Usher, une toute nouvelle série d’horreur à binge watcher pour Halloween, dirigée par un maître de l’épouvante, et elle dégomme tout sur Rotten Tomatoes.

Mike Flanagan revient aux commandes d’une nouvelle série pour le géant du streaming. Après The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor, deux adaptations de romans qui ont rapidement trouvé leur public, le réalisateur de Doctor Sleep s’est cette fois attaqué à un monument de la littérature fantastique : le maître incontesté Edgar Allan Poe, et sa nouvelle La Chute de la maison Usher.

De quoi ça parle ? La série (qui porte le même titre que la nouvelle tout en prenant quelques libertés avec l’histoire originale) s’intéresse aux membres de la famille Usher. Les frère et sœur Roderick et Madeline ont transformé une entreprise pharmaceutique en un véritable empire, obtenant richesse, privilèges et pouvoir. Mais les héritiers de la dynastie sont soudain la cible de meurtres, et des secrets commencent à être dévoilés.

D’excellentes notes et critiques dès le lancement de La Chute de la maison Usher

La nouvelle série La Chute de la maison Usher n’est pas liée aux précédentes Haunting of, mais cela n’a pas empêché les critiques de saluer la réalisation de Mike Flanagan et Michael Fimognari. Sortie le 12 octobre 2023, cette série d’horreur sur Netflix a en effet obtenu le joli score de 93% sur Rotten Tomatoes.

Et de manière générale, les critiques sont bonnes, même s’il peut être reproché à la série de ne pas être au niveau des précédentes créations de Mike Flanagan, dont la présence a largement contribué à la promotion de La Chute de la maison Usher par Netflix :

Pour Le Monde, “Sans atteindre les frissons ressentis devant Hill House, Flanagan livre avec Usher sa production la plus sophistiquée et la plus politique. Mais aussi, sans doute, la moins émouvante.” Le Monde

Du côté de Premiere, on estime que “Mike Flanagan adapte faussement Poe avec une série en colère qui charge les ultra riches. Un joli jeu de massacre et une vraie tragédie grecque. (…) Le résultat est un peu en deçà des dernières productions de Flanagan, pourtant sa rage contre le système rend ce jeu de massacre extrêmement ludique.“

Selon The Hollywood Reporter, “La formule est efficace, avec un peu d’astuce et beaucoup d’horreur ludique. Cependant, dans sa façon d’aborder un véritable drame par le biais de la réalisation d’un souhait, le caractère effrayant ici est plus éphémère et moins profondément ancré que ce que peut faire Flanagan à son meilleur.“

Adam Lock de Rotten Tomatoes décrit la série comme “magnifiquement réalisée, avec un look iconique, mettant en scène une série de performances frappantes. Carla Gugino est terrifiante en tant que méchante de l’histoire, tandis que Mark Hamill est presque méconnaissable en tant qu’avocat détestable de la famille Usher.“

Vanity Fair commente : “À la fin de La maison Usher, on a l’impression d’avoir traversé quelque chose de dense et de riche. Ce n’est pas une série fragile et oubliable. La croyance fervente de Flanagan en la puissance du monologue et du mélodrame, d’une narration complexe et d’un style fleuri, est contagieuse.”

Pour d’autres critiques, La Chute de la maison Usher semble cependant avoir raté le coche

Le Huffington Post n’est pas d’accord avec l’enthousiasme de ses confrères : “Une partie du problème est que La Chute de la maison Usher est trop simple et attendue, et étonnamment banale, surtout venant de Flanagan“

Slashfilm ajoutant : “C’est l’une des séries les moins réussies de Flanagan, et peut-être que le secret de la réussite du réalisateur est qu’il doit prendre en charge toute une œuvre en charge lui-même. Tant The Haunting of Hill House que Sermons de minuit ont été entièrement réalisées par Flanagan, et elles sont phénoménales. Ici, il partage les fonctions de showrunner avec Michael Fimognari, et les résultats sont moins éblouissants.”

La Chute de la maison Usher est disponible en intégralité sur Netflix depuis le 12 octobre 2023.