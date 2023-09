La Merveilleuse Histoire de Henry Sugar : on vous explique tout !

Wes Anderson s’est associé à Netflix pour sortir quatre courts-métrages adaptant les œuvres de Roald Dahl. On vous explique tout du premier d’entre eux, La Merveilleuse Histoire de Henry Sugar.

C’est en effet quatre œuvres de Roald Dahl qui ont été adaptées par le célèbre réalisateur de La Vie aquatique pour le petit écran grâce à un deal avec Netflix. Attention, cette fois, pas de longs-métrages : il est question de format court, les films durant entre 17 et 39 minutes.

De quoi est-il vraiment question dans La Merveilleuse Histoire de Henry Sugar, premier de cette série de quatre nouvelles oeuvres ?

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le moyen-métrage a tout pour plaire : un auteur à la patte aussi personnelle que rafraîchissante qui semble faite pour parfaitement s’adapter aux œuvres de Roald Dahl, et un casting cinq étoiles. Benedict Cumberbatch (Imitation Game et Doctor Strange), Dev Patel (The Green Knight), ou encore Ralph Fiennes (The King’s Man : Première Mission) viennent en effet interpréter les personnages du film.

Que se passe-t-il dans La Merveilleuse Histoire de Henry Sugar ? (SPOILERS)

Netflix

Le synopsis de Netflix présente le film de 40 minutes en indiquant qu'”un homme fortuné exploite un incroyable talent pour tricher au jeu. Regardez autant que vous voulez.” Une autre page de la plateforme explique également qu’Henry Sugar est “un joueur fortuné qui, grâce à un livre volé, apprend à voir les yeux fermés pour pouvoir tricher aux cartes.” Mais bien sûr, il y a plus que ça.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Commençant du point de vue de Roald Dahl lui-même, joué par Ralph Fiennes, La Merveilleuse Histoire de Henry Sugar raconte comment son personnage principal (dont le nom a été changé pour des raisons de confidentialité) est un homme privilégie qui n’a jamais eu à travailler de sa vie.

Une vie qui va changer quand l’homme trouve un livre dans sa bibliothèque contenant les notes d’un médecin qui s’est intéressé à un homme capable de voir les yeux fermés. Bien que l’homme en question soit décédé, le médecin découvre lors d’un voyage dans la jungle qu’en se concentrant intensément sur une image à la lumière d’une bougie, il parvient lui-même à voir des choses invisibles. Inspiré par cette lecture, Henry Sugar passe plusieurs années à apprendre cette technique, qui lui permet ensuite de tricher au blackjack, visualisant le contenu des cartes. Car comme le dit notre narrateur, les riches cherchent souvent simplement à s’enrichir davantage.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Néanmoins, il se trouve assez insatisfait de l’argent, car il n’y a pas de frisson à jouer quand il peut voir les cartes. Il jette alors ses gains par la fenêtre de son appartement londonien, provoquant une émeute. La police frappe à sa porte pour le réprimander de son comportement frivole et égoïste, quand à côté des hôpitaux et des orphelinats peinent à offrir des jouets à leurs enfants.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Henry Sugar apprend de cette expérience et, en portant plusieurs déguisements, voyage dans le monde entier pour tricher au blackjack, puis donner l’argent à ceux dans le besoin.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Comment se termine La Merveilleuse Histoire de Henry Sugar ?

Netflix

On nous apprend finalement que Henry est décédé d’une embolie pulmonaire, qu’il savait imminente puisqu’il pouvait voir à l’intérieur de son propre corps. Il accepte paisiblement sa mort après avoir suivi son schéma généreux durant vingt longues années, générant 644 millions de livres pour les plus défavorisés.

Roald Dahl nous avoue enfin qu’on lui aurait demandé d’écrire les mémoires de Henry Sugar, en gardant le nom de l’homme secret (histoire vraie oblige) le texte à l’écran indiquant ensuite quand et où l’auteur a écrit l’histoire.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Quand et où voir les films de Wes Anderson ?

Les quatre moyen et courts-métrages de l’auteur sortiront sur Netflix. Le deal avec le géant du streaming a été conclu après un constat simple du réalisateur : comme expliqué auprès de Deadline, tout était question de durée, une des conditions principales pour produire et diffuser une œuvre : “C’est une sorte de court métrage indépendant, mais c’est aussi la raison pour laquelle nous en avons réalisé toute une série. Car depuis longtemps, j’avais cette idée de faire Henry Sugar. Mais quand j’ai réalisé que ça n’atteindrait qu’une certaine longueur, je me suis dit : “Laissons-le tel qu’il est, c’est la durée qui lui convient.“”

La Merveilleuse Histoire de Henry Sugar est sorti le 27 septembre sur Netflix et dure 39 minutes.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le 28 septembre, c’est Le Cygne (17mn) qui fera son apparition sur la plateforme de streaming. Le 29 septembre le public pourra découvrir Le Chien de Claude (17mn), et Venin (17mn) clôturera cette série signée Wes Anderson.