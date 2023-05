La fuite du casting des 4 Fantastiques divise les internautes

Alors que la prochaine version des 4 Fantastiques, annoncée comme un pilier pour le futur du MCU, est sur toutes les lèvres, une potentielle fuite du casting a mis le feu aux poudres.

Depuis qu’il a été annoncé que les 4 Fantastiques allaient être intégrés dans la narration du MCU, qui plus est qu’ils allaient en être un pilier, les fans ont vivement spéculé sur les acteurs qui vont incarner le célèbre groupe de super-héros.

Dans la version de 2005, Chris Evans, Jessica Alba, Michael Chiklis, et Ioan Gruffudd ont joué respectivement la Torche Humaine, Susan Storm, Ben Grimm, et Reed Richards. Plus récemment, John Krasinski a interprété Reed Richards de l’Univers-838 dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness de 2022.

Mais si l’on en croit les rumeurs, il semblerait que Marvel ait décidé de changer son fusil d’épaule pour cette nouvelle version, avec de nouvelles têtes d’affiche. Une ébauche du casting semble avoir fuité sur la toile et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle suscite le débat.

Le casting potentiel des 4 Fantastiques divise les fans

Cette fuite semble corroborer de précédentes rumeurs, poussant à nouveau sur le devant de la scène des acteurs dont les noms ont déjà été cités :

Adam Driver en tant que Reed Richards, alias Mr. Fantastic

Margot Robbie en tant que Sue Storm, alias la Femme Invisible

Paul Mescal en tant que Johnny Storm, alias la Torche Humaine

Daveed Diggs en tant que Ben Grimm, alias la Chose

Bien que ces informations ne soient pas officielles, les internautes n’ont pas perdu de temps pour valider ou non ces différents choix.

“C’est ennuyeux. J’aurais aussi souhaité qu’ils ramènent #JohnKrasinksi en tant que Reed. Je suppose qu’il nous faudra juste attendre et voir #FantasticFour”, a déclaré un internaute.

“Mr Fantastic et Johnny Storm ont besoin d’un nouveau casting ASAP”, a suggéré un autre internaute, ajoutant : “Je pense que Margot convient bien, je ne connais pas celui qui joue Ben donc je les laisserai me surprendre, mais je ne vois tout simplement pas Driver en tant que Reed et je veux un Johnny attrayant.”

“J’aurais toujours préféré qu’ils gardent Krasinski”, a écrit un troisième, tandis qu’un quatrième a ajouté : “Paul Mescal ressemble au rôle mais je ne pense pas qu’il ait l’attitude de Johnny Storm.”

Alors que beaucoup de commentaires négatifs suggèrent qu’Adam Driver et Paul Mescal pourraient ne pas être le meilleur choix possible, certains internautes étaient au contraire emballés.

“Ce serait ici un excellent casting d’acteurs incroyables”, a déclaré l’un d’eux. “Je ne comprends pas pourquoi les gens sont si obsédés par leurs propres castings, mais celui-ci est meilleur que tous les autres. C’est littéralement le plus grand rassemblement de talents d’acteurs pour un film de super-héros.”

“Honnêtement, je ne déteste pas. Vraiment un grand talent même si leur apparence n’est pas exactement comme dans le comic. Krasinski, Cormier, Rudy Pankow et Diggs seraient également un bon choix. J’espère juste que c’est un véritable film rétro des années 60 comme le premier de la classe”, a déclaré un autre internaute.

Il va malheureusement falloir patienter encore un peu avant que le voile ne soit officiellement levé sur le casting de cette nouvelle version des 4 Fantastiques.