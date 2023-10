La fin de L’Exorciste Dévotion expliquée : les héros l’emportent-ils face au Mal ?

Deux amies disparaissent dans les bois et reviennent possédées par le malin… Comment se termine L’Exorciste – Dévotion de David Gordon Green ? Qui a survécu et qui a succombé ? On vous explique la fin du film d’horreur. Attention, spoilers !

L’Exorciste – Dévotion, dernier opus en date de la terriblement célèbre franchise, est en salles depuis le 11 octobre 2023. Le film suit deux amies, Angela (Lidya Jewett) et Katherine (Olivia O’Neill), qui disparaissent dans les bois pour revenir sans aucun souvenir de ce qui a pu leur arriver. La suite des événements force Victor (Leslie Odom Jr.), le père d’Angela, à confronter le démon qui s’en est pris à elles, et à chercher de l’aide auprès de Chris MacNeil (Ellen Burstyn).

Le film explore le catholicisme et des pratiques spirituelles alternatives, jusqu’à un climax dans lequel un exorcisme mêle prières, lectures de textes en-dehors de l’habituelle Bible, et une magie populaire enracinée dans des croyances liées à la nature et ses bienfaits. Cette tambouille a-t-elle offert la victoire aux héros ? On vous explique la fin de L’Exorciste – Dévotion.

Tout repose sur les choix dans L’Exorciste – Dévotion (Spoilers)

Durant l’exorcisme, le démon en Angela révèle un secret douloureux sur Victor, lié à un choix déchirant qu’il avait fait des années auparavant. Avant de lui en imposer un nouveau : va-t-il préférer sauver sa fille, ou Katherine ?

L’intrigue atteint son apogée lorsque Tony (Norbert Leo Butz), le père de Katherine, interrompt l’exorcisme en criant qu’il choisit cette dernière. Angela lévite, vomit une substance noire et s’effondre. De son côté, Katherine, bien que revenue brièvement, finit par mourir. À la fin de L’Exorciste – Dévotion, Angela survit cependant à l’exorcisme. Chris reçoit une visite à l’hôpital, celle de l’icône de L’Exorciste, Regan, incarnée par Linda Blair. Quant au Père Maddox (E.J. Bonilla), il ne reverra pas la lumière du jour, sa nuque ayant été brisée par les forces du mal.

Un cliffhanger pour la fin de L’Exorciste – Dévotion

Universal Pictures

De retour dans le monde réel, Angela est en effet libre. Son père la prend dans ses bras, tandis que les parents de Katherine tentent en vain de réanimer leur fille. Paula, l’infirmière impliquée dans l’exorcisme, prononce un discours sur le mal et l’espoir, supposant que Dieu attend de ses brebis qu’elles continuent d’avancer malgré les difficultés. Fin, alleluia ?

Pas tout à fait, car la véritable conclusion arrive dans les dernières minutes, lorsque Chris est à l’hôpital. À la toute fin, Regan entre dans la chambre d’hôpital, et en réponse à la question de Chris : “Victor, est-ce toi ?“, elle lui répond : “Non, maman, c’est moi.”

Ce cliffhanger ouvre des perspectives pour la suite déjà annoncée sous le titre The Exorcist: Deceiver (et attendue pour le 16 avril 2025 dans les cinémas français). Cependant, Linda Blair n’a jamais émis le souhait d’être trop impliquée dans la franchise depuis l’original. Qui vivra verra ?

