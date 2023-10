La durée de l’épisode final d’Ahsoka inquiète fortement les fans

Disney / Lucasfilm Ltd

Ahsoka s’apprête à conclure son épopée avec l’épisode final de la série sur l’ancienne Jedi, et la durée révélée pour ce 8e chapitre risque bien de surprendre certains fans, et annoncer une possible déception.

La longueur des épisodes a évolué avec l’ère du streaming. Auparavant calculée pour rentrer dans les grilles de programmation des chaînes, elle n’est plus aujourd’hui aussi limitée.

Car sur Netflix, Prime Video, Disney+ ou toute autre plateforme de streaming, le critère de la durée n’a plus vraiment d’importance : les épisodes peuvent être aussi longs ou aussi courts que nécessaire, car aucune programmation ne va imposer de contrainte : c’est au spectateur de choisir quoi regarder, quand et sur le support qu’il veut.

Star Wars est probablement l’exemple le plus évident d’une franchise audiovisuelle aux durées d’épisodes constamment changeantes. Une règle semble pourtant toujours revenir dans ce contexte : un épisode final est plus long, pour permettre aux showrunner de fermer convenablement toutes les portes des intrigues, mais aussi offrir un dernier bouquet final digne de ce nom aux spectateurs. Et c’est pourquoi la durée du dernier épisode d’Ahsoka pourrait bien en surprendre plus d’un… voir décevoir.

La durée de l’épisode final d’Ahsoka révélée

On ne va pas tourner autour du pot plus longtemps : l’épisode 8 d’Ahsoka durera 46 minutes et 25 secondes.

Cette information nous vient de Cryptic HD QUALITY, une source fiable pour les durées d’épisodes. Pourquoi est-ce surprenant ? Il faut ici considérer le reste de la série : le pilote était presque huit minutes plus long, tandis que les autres épisodes variaient entre 34 et 49 minutes.

“Juste un peu plus de 40 minutes, c’est ridicule“

Un autre élément, encore plus important, sur lequel d’autres fans de Star Wars ont insisté : alors que d’autres épisodes de fin comme celui de la saison 4 de Stranger Things et celui de Succession ont affiché des durées dignes d’un long métrage, Ahsoka conclut son histoire en un temps standard, laissant certains spectateurs inquiets. En effet, tous les points de l’intrigue obtiendront-ils une réponse ?

Sur Reddit aussi, les spectateurs donnent leur opinion, et elle n’est pas très encourageante : “Si l’intrigue persiste à avancer à un rythme glacial, on n’aura aucune résolution de scénario, à part Thrawn qui parvient à quitter la galaxie“, lâche un utilisateur, quand un autre rebondit : “Ça sent le clifhanger“

L’épisode 8 d’Ahsoka sera diffusé sur Disney+ et nombreuses sont les théories sur ce qu’on pourra y voir. Peut-être trop nombreuses d’ailleurs, au vu d’une durée aussi courte…