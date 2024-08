Le trailer de la saison 2 de La Créature de Kyongsong rassure les fans du K-drama Netflix

Cela fait moins d’un an que La Créature de Kyongsong a débarqué sur Netflix, et le populaire K-Drama se prépare d’ores et déjà à faire son grand retour avec une deuxième saison qui promet d’être “sauvage”.

Préparez-vous, fans de K-Drama… La saison 2 de La Créature de Kyongsong arrive bel et bien, et l’autre bonne nouvelle, c’est qu’elle arrive bientôt. Cette série horrifique a été l’un des titres les plus prometteurs de Netflix en 2023, et les défis ne sont toujours pas terminés après la fin de la partie 2.

La dernière fois que nous avons vu Chae-ok (Han So-hee) et Tae-sang (Park Seo-joon), nous apprenions que Lady Maeda (Claudia Kim) était la véritable responsable à l’origine des horribles expériences, étant celle qui finance la création des fameuses créatures, et ce afin d’éliminer ceux qu’elle considérait comme une menace.

Si cela n’était pas déjà assez difficile, la mère disparue de Chae-ok s’est avérée être le monstre auquel les protagonistes étaient confrontés. Et tout s’est calmé après ça, non ? Pas le moins du monde ! Le premier teaser de la saison 2 vient de prouver que le drame ne fait que commencer.

Vous vous souviendrez que la saison 1 de La Créature de Kyongsong nous ramenait en 1945, mais la saison 2 se déroule quant à elle à l’époque actuelle. Dans cette chronologie, Chae-ok rencontre Ho-jae, un homme qui ressemble étrangement à Tae-sang.

“J’ai hâte de voir comment cela va se dérouler ! Les rebondissements vont être fous !” a posté un fan sur X/Twitter, un deuxième ajoutant : “C’est incroyable. Je ne peux pas attendre pour ça !”

Cependant, il y a une autre raison de se réjouir : la partie 2 de la saison 1 s’est terminée seulement en janvier 2024, ce qui signifie que les fans n’ont eu à attendre que huit mois pour savoir ce qui se passe ensuite.

“Merci de ne pas nous avoir fait attendre trois ans pour cela”, a commenté un internaute sur YouTube, un autre fan ajoutant : “J’avais des frissons et la chair de poule en voyant que la date est proche ! Je ne croyais pas que la saison 2 pourrait être terminée si rapidement, car Park Seo Jun a tellement de projets et de travail.”

Si les fans de K-Drama veulent comprendre tout ce tapage, ils devront donc regarder la saison 1 sur Netflix. Car comme l’ont souligné certains spectateurs, il y a beaucoup de lore attaché aux nouveaux épisodes de la série.

“L’histoire et le contexte de la saison 1 sont un peu confus et un peu insuffisants, mais c’est quand même génial. J’espère que la saison 2 clarifiera la confusion”, a commenté un fan.

Il reste encore un mois à attendre, la saison 2 de La Créature de Kyongsong arrivant sur la plateforme de streaming le 27 septembre 2024.

En attendant, découvrez comment le cliffhanger final de la saison 1 prépare déjà pour la suite. Vous pouvez également consulter notre sélection des meilleurs K-dramas à voir sur Netflix en 2024, ainsi que notre liste de toutes les séries à voir en streaming ce mois-ci.