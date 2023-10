La Chute de la la maison Usher sur Netflix : date de sortie, casting, intrigue, ce qu’il faut savoir

Après deux séries d’horreur réussies sur Netflix, Mike Flanagan revient sur la plateforme pour présenter sa petite nouvelle, La Chute de la maison Usher. Date de sortie, intrigue, casting, tout ce qu’il faut savoir sur la série.

Mike Flanagan n’en est pas à con coup d’essai dans l’horreur sur Netflix : The Haunting of Hill House en 2018 et The Haunting of Bly Manor en 2020 avaient reçu un accueil chaleureux de la part des spectateurs, et le réalisateur est bien décidé à réitérer l’expérience avec sa nouvelle œuvre : La Chute de la maison Usher.

Chaque fois, le showrunner a adapté une oeuvre littéraire : Hill House provient ainsi du roman La Maison hantée de Shirley Jackson, tandis que Bly Manor s’inspirait du roman court Le Tour d’écrou d’Henry James. Les deux séries ont reçu de nombreuses nominations, prouvant l’adresse de Flanagan pour transformer le matériau source en divertissement audiovisuel de qualité.

Et le réalisateur ne compte pas en rester là, puisqu’il revient sur la plateforme Netflix avec La Chute de la maison Usher. Encore une fois, on parle d’une adaptation. Et pas de n’importe quel auteur ! Car la série sera tirée de la nouvelle du même nom, signée… Edgar Allan Poe, maître du fantastique et du glauque sur papier. Et pour vous préparer à l’arrivée des épisodes chez le géant du streaming, on vous a rassemblé toutes les informations utiles.

La série sera disponible en streaming sur Netflix à partir du 12 octobre 2023, à 9h. Et pour les adeptes du binge-watching, bonne nouvelle : les huit épisodes seront diffusés en même temps.

De quoi parle La Chute de la maison Usher ?

L’histoire originale d’Edgar Allan Poe suit un narrateur anonyme rendant visite à son ami d’enfance, Roderick Usher, qui est malade et dont le comportement est de plus en plus étrange.

Ne vous attendez pas à une adaptation fidèle : le showrunner Mike Flanagan est effectivement connu pour sa tendance à prioriser sa propre vision plutôt que de suivre à la lettre le matériau source dont il s’inspire. Pour les lecteurs de Poe, la série présentera donc quelques différences et nouveautés.

Les huit épisodes suivront les aventures des membres de la famille Usher, considérés comme impitoyables après qu’ils aient fait fortune dans les produits pharmaceutiques. Mais de vieux secrets refont surface, et la famille pourrait bien se retrouver confrontée à ses casseroles tandis qu’une mystérieuse femme venue du passé menace de les manger tout cru.

Quel sera le casting de La Chute de la maison Usher ?

Eike Schroter / Netflix

La série sera co-réalisée par Mike Flanagan et Michael Fimognari (The Midnight Club), chacun étant chargé de s’occuper de quatre épisodes.

Le vaste casting comprend de nombreux acteurs ayant déjà travaillé avec Flanagan, notamment :

Bruce Greenwood alias Roderick Usher

Mary McDonnell alias Madeline Usher

Carla Gugino alias Verna

Carl Lumbly en tant qu’inspecteur de police C. Auguste Dupin

Samantha Sloyan alias Tamerlane Usher

T’Nia Miller alias Victoria LaFourcade

Rahul Kohli alias Napoleon Usher

Kate Siegel alias Camille L’Espanaye

Sauriyan Sapkota alias Prospero Usher

Katie Parker en tant qu’Annabel Lee

Michael Trucco alias Rufus Wilmot Griswold

Henry Thomas alias Frederick Usher

Mark Hamill en tant qu’Arthur Pym

Kyleigh Curran alias Lenore Usher

Paola Nuñez alias Dr. Alessandra Ruiz

Matt Biedel alias William “Bill-T” Wilson

Crystal Balint alias Morelle Usher

Ruth Codd alias Juno Usher

Aya Furukawa alias Tina

Igby Rigney alias Toby

Daniel Jun alias Julius

Robert Longstreet alias Longfellow

Annabeth Gish en tant qu’Eliza

Nicholas Lea alias Juge John Neal

Le mois d’Halloween promet de nombreux frissons… Rendez-vous donc le 12 octobre à 9h sur Netflix pour assister à La Chute de la maison Usher.

