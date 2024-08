Kraven the Hunter aurait pu être sauvé avec ce simple changement sur le Rhino

Ça y est, Kraven The Hunter se concrétise vraiment, les fans ayant notamment pu découvrir une nouvelle bande-annonce du film. Mais, ces nouvelles images ont révélé une vision qui n’a pas fait l’unanimité : le nouveau Rhino de Sony.

Certains pensaient que ce film ne verrait jamais le jour. Mais, que vous le redoutiez ou non, le Sony’s Spider-Man Universe (aussi appelé SonyVerse) livre chaque année un film de super-héros absurde et (très probablement) désastreux.

Après avoir subi de nombreux retards en raison des grèves des scénaristes et des problèmes créatifs, la date de sortie de Kraven The Hunter est enfin fixée pour ce mois de décembre. Sony croit même que ce nouveau film peut connaître le même succès que les films Venom.

Malheureusement, en jugeant par la dernière bande-annonce et l’apparence ridicule de cet ennemi culte de Spider-Man, à savoir le Rhino, certains estiment déjà que l’on peut s’attendre à un film du même acabit que Morbius.

Kraven The Hunter : le prochain générateur de mèmes ?

Certains semblent alors se demander ce que Sony avait en tête en donnant cette apparence au Rhino. Pour rappel, à l’origine, le personnage est censé être un humain dont le corps a fusionné avec une puissante armure basée sur la peau d’un rhinocéros, ce qui est déjà une idée assez absurde en soi. Mais ce que nous voyons dans Kraven The Hunter est une véritable monstruosité ambulante, et pas dans le bon sens du terme pour certains.

Dans la plupart des histoires Spider-Man, Alexei Sytsevich est présenté comme étant un homme enragé qui adopte le rôle du Rhino à des fins criminelles. Cette version semble avoir muté en un véritable animal, ce qui semble cool sur le papier, et il ressemble techniquement au personnage des comics, mais cela ne se traduit pas forcément bien à l’écran si l’on se fie aux premiers retours du public.

En effet, de nombreux fans ont été très critiques à propos de ce nouvel aspect du Rhino sur les réseaux sociaux. L’un d’eux a dit sur X/Twitter : « Je veux juste voir un mec portant un costume de rhinocéros ridicule et surdimensionné. » Un autre a déclaré : « Le Rhino n’est-il pas censé être juste un homme en tenue de combat ? Oui, l’un des films Spider-Man le montre comme un enfant mutant ressemblant à un lézard. Mais quand même. »

Bien sûr, l’univers des méchants de Sony autour de Spidey est essentiellement construit sur des personnages et des moments dignes de mèmes, qu’ils le veuillent ou non. Cela ne rend pas les films meilleurs ou plus réussis, mais cela nous offre quelques rires. Et peut-être que c’est justement l’idée derrière ce nouveau design du Rhino, à savoir se plonger un peu plus dans la folie.

Un look qui semble donc avoir divisé les fans, certains estimant que cette nouvelle version est la plus fidèle par rapport aux comics, avec un internaute qui déclare : « C’est fou comme le Rhino du film Kraven est le plus fidèle au comics », tandis qu’un autre estime quant à lui : « Quand le Rhino de The Amazing Spider-Man 2 a l’air mieux en termes de CGI que la version fidèle aux comics [dans Kraven] et que le film est sorti il y a dix ans. »

Malgré que cette nouvelle version ressemble davantage au méchant des comics, certains semblent effectivement regretter la précédente itération du super-vilain, incarné par Paul Giamatti dans The Amazing Spider-Man : Le Destin d’un Héros (2014).

Paul Giamatti serait la solution depuis le début ?

Suite à cela, des fans ont alors estimé que Sony avait déjà mis la main sur le parfait Rhino, à l’instar de cet internaute qui demande le retour de l’acteur, tout en proposant un autre choix qui pourrait sûrement en ravir certains : “Allez chercher Paul Giamatti ou pour un Rhino plus costaud, prenez La Montage de Game of Thrones !”

Columbia Pictures

Et bien que les films The Amazing Spider-Man sont loin d’avoir fait l’unanimité auprès du public, le reboot de la franchise portée par Andrew Garfield dans le rôle-titre avait tout de même fait des adeptes, qui espéraient avoir droit à un dernier volet venant conclure la trilogie comme cela était prévu à l’origine, du moins avant que le troisième opus ne soit annulé suite à la réception critique très mitigée du second film.

Et si certains pourraient répondre (à juste titre) que le Rhino de Giamatti est loin d’être indispensable, d’autres pourront également rétorquer que la nouvelle version introduite dans Kraven The Hunter ne l’est pas non plus. C’est pourquoi les premiers auraient sûrement préféré que Sony capitalise sur une version déjà établie du personnage, même si la version en question va souffler sa dixième bougie cette année.

Mais le retour du Rhino de Giamatti n’est pas impossible pour autant. Le multivers ayant déjà permis au Spidey d’Andrew Garfield de revenir sur le devant de la scène dans Spider-Man : No Way Home (2021), on peut toujours espérer que la précédente version du Rhino parvienne elle aussi à se frayer un chemin jusqu’à nos écrans dans un futur proche, si tant est que l’acteur est intéressé pour reprendre le rôle.

Kravent The Hunter sortira en salle le 18 décembre 2024. Et pour en apprendre davantage sur les prochains films du SonyVerse, voici tout ce que nous savons sur Venom : The Last Dance. Découvrez également quelle est cette rumeur concernant Spider-Man 4 qui va décevoir les fans de No Way Home.