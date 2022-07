Keanu Reeves rêve de jouer un “Batman plus âgé” dans un film en live-action

Si Keanu Reeves va prochainement enfiler le masque de Batman dans Krypto et les Super-Animaux, l’acteur a confié son envie de jouer un jour un “Batman plus âgé” dans un film d’action.

Le 27 juillet prochain sortira dans les salles Krypto et les Super-Animaux, un film d’animation américain réalisé par Jared Stern et Sam Levine dans lequel Krypto, le super-chien de Superman, va se retrouver face à un défi immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor et son maléfique cochon d’Inde Lulu.

Dans ce film, Keanu Reeves a prêté sa voix au rôle de Batman. Mais alors pourrions-nous voir un jour l’interprète de Neo dans Matrix sous les traits de Bruce Wayne et par conséquent dans son costume de chauve-souris dans un film d’action ? Et bien en tout cas, l’acteur le souhaite, plus encore, il en “rêve“.

Keanu Reeves révèle que ce serait un “rêve” de jouer un “Batman plus âgé” en live-action

Dans une interview accordée à Extra lors de l’avant-première de Krypto et les Super-Animaux, Keany Reeves a déclaré que “l’opportunité de jouer, et de porter la voix de Batman était géniale” même si c’était pour un film d’animation.

Quant à savoir si nous pourrions un jour le voir dans le rôle de Batman en live-action, il a déclaré : “Ça a toujours été un rêve, mais c’est Robert Pattinson qui a Batman en ce moment et il s’en sort très bien, alors peut-être un jour. Peut-être quand ils auront besoin d’un Batman plus âgé“.

Si Krypto et les Super-Animaux est davantage axé sur les amis à fourrure de la Justice League, plutôt que sur une aventure Batman à part entière comme le film de Pattinson sorti plus tôt cette année.

Toutefois, Keanu Reeves a admis que son rôle dans Krypto et les Super-Animaux est certes un “petit rôle… un peu comme un caméo. Mais même cela, le simple fait de faire partie d’un projet auquel participent Dwayne Johnson (qui interprète Krypto, le chien de Superman) et Kevin Hart (qui interprète Ace the Bathound) est génial, et j’ai pu jouer Batman“.

Un “Batman plus âgé” en live-action prévu prochainement

Dans le passé, Keanu Reeves a déjà joué un personnage de DC, John Constantine. Dans le film de 2005, ce personnage était dépeint comme un exorciste et un démonologue qui se croyait damné en enfer pour avoir tenté de se suicider.

Et quelques années après, par le biais de plusieurs interviews, Keanu Reeves a exprimé son souhait de reprendre ce rôle, ainsi que ses rêves d’incarner le Chevalier Noir ainsi que Wolverine.

Toutefois, pour ce qui est d’un “Batman plus âgé”, nous verrons plutôt Michael Keaton revenir dans le costume de chauve-souris dans le film Flash qui sortira en 2023. Ben Affleck devrait également reprendre le rôle de Batman pour ce film.

Les détails de l’intrigue sont quant à eux gardés secrets pour le moment. Toutefois, dans une interview avec le Sunday Times, Michael Keaton a déclaré : “Je vais être franc, je ne veux pas en parler parce que ça va enlever tout le plaisir.”

Alors pourrions-nous voir un jour Keanu Reeves sous les traits de Batman dans un film en live-action ? L’avenir nous le dira.