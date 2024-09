Ce K-drama sombre est “la série la plus sous-cotée de Netflix” selon les fans

Si vous avez du mal à trouver quelque chose à regarder sur Netflix, ne cherchez plus : ce K-drama ne fait que huit épisodes et est considéré comme étant l’une des séries les plus sous-estimées de la plateforme.

Nous y avons tous été confrontés : vous vous enfoncez de plus en plus dans votre canapé, faisant défiler les catégories de Netflix avec une indifférence grandissante face à tout ce que vous voyez. Avant même de vous en rendre compte, vous avez passé trop de temps à décider, et il est déjà l’heure d’aller vous coucher.

Il est difficile de choisir un nouveau film ou une série à regarder, surtout avec autant de services de streaming qui se disputent votre attention.

Facilitez-vous la tâche : selon un internaute sur Reddit, My Name est l’un des meilleurs K-dramas sur Netflix, et vous pouvez regarder toute la série dans son intégralité dès maintenant.

Sortie sur Netflix en octobre 2021, My Name raconte l’histoire de Yoon Jiwoo (interprétée par Han So-hee), une jeune femme qui va se plonger corps et âme dans une quête de vengeance après avoir été témoin du meurtre de son père.

« Elle s’entraîne au combat au corps à corps sous la tutelle de Choi Mu-jin (Park Hee-soon), un puissant chef de gang et ami proche de son père, et finit par devenir une taupe au sein de la police. Désormais nouvelle recrue dans l’unité des stupéfiants, Ji-woo traque le meurtrier de son père tout en aidant Mu-jin à échapper à la police », selon le synopsis officiel.

Netflix

Le K-drama a été salué comme une « perle cachée » par certains, les spectateurs louant l’alchimie qu’il y a entre les acteurs principaux, mais aussi les chorégraphies des scènes de combat et la bande-son rappelant les années 80.

« Cela se rapproche bien plus d’une version coréenne de Infernal Affairs/Les Infiltrés que de Squid Game. Cela dit, ces deux films ont été acclamés par la critique, et My Name s’en inspire tout en y apportant sa propre touche », a également noté un internaute.

Malheureusement, il n’y a pas eu de nouvelles concernant une deuxième saison, alors si vous finissez par regarder My Name, il faudra vous faire à l’idée que l’histoire va certainement s’arrêter là.

En attendant, découvrez tout ce que nous savons sur la saison 2 de Squid Game et sur la date de sortie de la saison 2 de La Créature de Kyongsong. Vous pouvez aussi découvrir notre sélection des meilleurs K-dramas à voir sur Netflix en 2024, ainsi que notre liste de toutes les séries à voir en streaming ce mois-ci.