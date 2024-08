Y aura-t-il une saison 2 de Kaos sur Netflix ?

Une prophétie menace et les dieux tremblent dans la nouvelle série Netflix, mais la fin pourrait suggérer une suite : peut-on s’attendre au retour de Jeff Goldblum en Zeus ?

Entre la sortie de ses grosses séries à succès comme Stranger Things ou Arcane, Netflix propose de temps en temps d’autres productions permettant de changer d’air à ses abonnés : Kaos emmène le public dans une Crète fictive, où les dieux de l’Olympe existent bien, où les hommes se sacrifient volontiers pour eux, et où les Moires observent les tragédies qu’elles annoncent avec un détachement tout professionnel.

Mais Zeus, alias Jeff Goldblum, est perturbé dans sa grande villa. La faute à une prophétie qui lui est adressée, et qui tend peu à peu à se réaliser au fil des huit épisodes dirigés par la showrunner Charlie Covell (The End of the F***ing World). Pourtant, la fin de Kaos laisse de nombreuses questions sans réponses : y aura-t-il une saison 2 de la série ?

La série Kaos a-t-elle été renouvelée pour une saison 2 sur Netflix ?

À ce stade, aucune suite n’a été officiellement annoncée par Netflix, mais le final de Kaos suggère qu’une saison 2 a été envisagée par les créateurs de la série.

En s’adressant à Variety, Jeff Goldblum a fait savoir qu’il était partant pour une nouvelle saison, en précisant être “déjà extrêmement curieux” et avoir demandé à la showrunner ce qu’elle avait en tête pour la suite si Netflix renouvelait la série. L’acteur conclut simplement en affirmant à propos de la mythologie que “c’est un terrain fertile“.

Il faut dire que de nombreux personnages n’ont clairement pas terminé leur épopée, comme Ari, Prométhée, Cénée ou encore Eurydice. Des pistes semblent également avoir été créées seulement vers la fin : Dionysos va-t-il concrétiser son rêve de vivre une vraie relation amoureuse ? Que signifie l’appel d’Héra ? Quel sera le prochain caprice de Zeus ?

Il faudra certainement attendre quelques semaines avant que Netflix ne tranche et annonce sa décision, essentiellement en fonction du succès ou non de la série sur sa plateforme de streaming.

Nous mettrons alors à jour cet article lorsque davantage d’informations seront disponibles. Et en attendant des nouvelles de Kaos, vous pouvez toujours consulter la liste des films et séries qui sortent ce mois-ci en streaming.