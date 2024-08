Critique de Kaos : la série n’est pas le coup de foudre tant espéré

Netflix s’est offert les grâces de Jeff Goldblum pour incarner une nouvelle itération de Zeus, dans une série qui tarde à dévoiler son véritable potentiel chaotique.

Au milieu des séries ambitieuses telles que Le Problème à 3 Corps ou The Gentlemen, Netflix mise aussi sur des productions plus discrètes. C’est le cas de Kaos, menée par Jeff Goldblum en tête de casting pour incarner le divin Zeus, et dont le pitch est simple : le roi des dieux a peur de ne plus être assez adoré par les humains, et compte bien les frapper de sa foudroyante fureur pour rétablir l’ordre, alors que le chaos menace le monde.

Sortie le 29 août 2024, l’histoire en huit épisodes a pour showrunner Charlie Covell, la créatrice de The End of the F***cking World. Mais là où la première série se démarquait pour son côté sordide mais juste et son récit mené à un rythme haletant, la deuxième paraît plus timide et souffre de défauts propres à de nombreuses productions Netflix.

Car la formule Netflix frappe encore : à part quelques tentatives pour sortir du lot dans Kaos, on retrouve malheureusement une réalisation classique, qui n’apporte pas forcément grand-chose aux propos de la série. Et à force de toujours appliquer les mêmes standards à ses productions, le site présente des séries qui se ressemblent toutes. Ce qui peut vite porter préjudice à celles qui ne peuvent pas s’appuyer sur une vraie étincelle créative ou une campagne de promotion des enfers… dommage pour Kaos, on est loin d’avoir ce qu’il faut ici pour se distinguer dans l’auto-concurrence que se fait toute seule la plateforme de streaming.

Les choix de plans, de couleurs ou des mouvements ne se démarquent jamais vraiment et le montage ne permet pas de magnifier les deux ou trois scènes qui pourraient sortir de l’ordinaire. On obtient un résultat correct, mais qu’on a déjà vu des dizaines de fois et qui risque de rapidement sombrer dans les limbes de l’oubli. Peut-être à l’image du scénario, qui peine de son côté à offrir le chaos tant promis : on suit sagement les personnages de Kaos en attendant tranquillement que soit expliquée une prophétie censée mettre à feu et à sang l’Olympe et le monde des humains… mais même le twist final ne réussit pas à nous transcender.

La réécriture des mythes reste le gros atout de la production : amusante et même ludique, on peut y voir une forme de vulgarisation versant avec justesse dans un humour noir rafraîchissant, qui allège l’aspect peut-être parfois trop impérieux qu’on se fait de la mythologie grecque. Ceux qui n’y connaissent rien ne seront jamais perdus, et ceux qui ont potassé leurs manuels pourront s’amuser à noter les nombreux clins d’œil de la série. Gros point fort également pour les dieux, dépeints enfin tels les tyrans égocentriques qu’ils ont toujours été, quelles que soient les versions des auteurs…

Le jeu d’acteurs est quant à lui aussi sage que le reste de la série, mais s’autorise parfois des fulgurances bienvenues – même si Jeff Goldblum aurait peut-être pu rayonner davantage dans son rôle, clairement taillé sur mesure.

En fin de compte, le potentiel de la série est évident, mais jamais vraiment exploité : on nous promet du choc, du chaos, mais on n’obtient que des dieux grognons et des humains un peu paumés (même si on les aime bien), qui paraissent eux aussi attendre que les choses démarrent vraiment, le tout dans une formule vue et revue. Tout n’est clairement pas à jeter et on peut passer un bon moment devant l’écran, mais on reste sur sa faim. D’autant plus que Kaos aurait pu être bien plus qu’une énième introduction pour une hypothétique saison 2.

Kaos est disponible sur Netflix depuis le 29 août 2024. Et pour d’autres contenus, vous pouvez consulter la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.