Pourquoi la saison 2 de Kaos a été annulée par Netflix ?

La série sur les dieux grecs a été annulée par la plateforme de streaming : il n’y aura donc pas de saison 2, et on vous explique pourquoi.

Sortie le 29 août 2024 sur Netflix, la série Kaos de Charlie Covell a présenté aux spectateurs une nouvelle interprétation des mythes grecs, reprenant de nombreux personnages déjà bien connus pour les balancer dans une époque plus contemporaine. Bien que plus moderne, le récit garde de nombreux liens avec le côté étiologique des histoires fondatrices, le tout saupoudré d’un humour bien noir et des performances d’acteurs réputés, Jeff Goldblum en tête.

Mais l’ambition de la série n’a pas suffi à lui assurer une suite : le 8 octobre 2024, un rapport de Variety indique en effet que Netflix a annulé Kaos, tournant le dos à une éventuelle saison 2. La nouvelle est d’autant plus triste pour les fans que le final de la série n’offrait pas de résolution à l’histoire de Riddy, Dionysos et compagnie. Si l’audience est mise en cause par la plateforme de streaming pour justifier son choix, on peut toutefois trouver plusieurs autres raisons un peu plus précises à une telle annulation.

Pourquoi Kaos a été annulée par Netflix après seulement un mois de diffusion ?

D’après Variety, Netflix estime que Kaos “n’a pas réussi à attirer un public significatif” pendant sa première période de diffusion.

Mais la série a également souffert d’une promotion indécise quant à son véritable statut, laissant sous-entendre d’une part que la production était celle d’une mini-série, pour finalement offrir de l’autre part une conclusion inachevée, dépassant le simple stade de fin ouverte – un reproche que nous avons d’ailleurs fait à Kaos dans notre critique, malgré quelques autres points jugés positifs.

Netflix n’est pas étranger aux coups d’essai qui n’aboutissent pas, n’hésitant pas à annuler ses productions lorsque les résultats ne sont pas assez satisfaisants. Pourtant, il semble que les chances de Kaos aient été compromises dès le départ. Car il faut aussi compter sur une “production compliquée“, comme le soulignait en septembre 2024 l’auteur de la newsletter Netflix & Chiffres, chose qu’on peut deviner aux six longues années qu’il aura fallu attendre entre l’annonce de la série et sa sortie.

Du côté des acteurs, la déception est grande : l’interprète de Riddy, Aurora Perrineau, avait déjà lâché la nouvelle sur un post Instagram depuis supprimé. La comédienne faisait alors part de sa douleur de ne pas pouvoir reprendre son rôle, avant de conclure en s’adressant aux fans : “Merci de m’avoir acceptée comme votre Riddy. C’était le meilleur moment de ma vie.“

Jeff Goldblum aussi avait évoqué son enthousiasme auprès de Variety en août 2024 à l’idée de rempiler pour une saison 2 dans le rôle de Zeus : il se disait alors “extrêmement curieux” de ce qu’avait prévu la showrunner Charlie Covell pour la suite et l’aurait bombardée de questions.

Kaos n'aura finalement pas de suite