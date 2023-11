Le K-drama Strong Girl renouvelé dans une saison 3 ?

Quand il s’agit de classiques de K-drama, Strong Woman Do Bong-soon est très souvent cité en premier. Le populaire roman fantastique de 2017 a obtenu une deuxième adaptation avec la série Strong Girl, et JTBC travaille actuellement sur le développement d’une saison 3.

Park Hyung-sik et Park Bo-young forment incontestablement l’un des couples de K-drama les plus connus par la communauté de fans. Dans Strong Woman, l’accent était mis sur Do Bong-soon (Park), possédant une superforce transmise par les femmes de sa famille. Après le final initial, les fans voulaient en voir plus du couple, mais JTBC avait déjà d’autres idées pour la suite.

La société de production a annoncé une saison 2, mais en continuant de se concentrer sur la lignée familiale de cette superforce, cette fois chez la cousine éloignée de Bong-soon. La série Strong Girl Nam-soon a été diffusée sur Netflix en octobre 2023. L’actrice de Squid Game, Lee Yoo-mi, y joue le rôle principal de Gam Nam-soon. Le personnage a également hérité de la superforce, mais a été perdu durant son enfance en Mongolie.

Déterminée à retrouver ses parents, elle se rend en Corée et se retrouve à aider l’enquête sur une nouvelle drogue dangereuse. Le K-drama a obtenu des notes très bonnes, suffisamment pour que la société de production JTBC envisage une suite.

Strong Girl est en cours de développement pour une nouvelle aventure

JTBC a annoncé que, grâce au succès continu du K-drama original de 2017 et de Strong Girl Nam-soon, une troisième saison pourrait voir le jour.

Selon Soompi, JTBC a commenté : “Nous avons des plans pour une autre histoire, mais nous nous concentrons actuellement sur l’écriture d’un autre projet.“

Le K-drama a bien fonctionné en termes d’audiences, mais certains spectateurs ont eu des réactions mitigées quant à son intrigue et son concept global. Les fans espéraient initialement que la saison 2 reprenne là où le K-drama de 2017 s’était arrêté, alors que Bong-soon, maintenant mariée à An Min-hyuk (Park), avait donné naissance à des jumelles qui ont involontairement hérité de ses pouvoirs. Au lieu de cela, les deux acteurs ont juste fait une apparition caméo, bien accueillie, dans Strong Girl Nam-soon.

La réaction mi-figue mi-raisin des fans pour une troisième histoire de Strong Girl

Avec très peu de détails sur la saison 3 de la série Strong Girl, les fans peuvent surtout spéculer sur son sujet : on peut supposer qu’elle se concentrera sur un autre membre de la famille ayant les mêmes pouvoirs. Surtout que pour le moment, les aficionados ne sont pas à 100% convaincus par la décision de JTBC pour un troisième tour.

“Créateurs, c’est une demande, s’il vous plaît prenez le même casting que la saison 1.“

“Do bong soon ? OUI ! gang nam soon ? NON !“

De nombreux fans de K-drama partagent des pensées similaires, estimant que la première saison était la meilleure, la deuxième n’étant pas leur favorite en raison de son intrigue plus lourde autour de la drogue. D’autres, enfin, ont estimé que cette saison 2 ne se concentrait pas assez sur le couple principal qui s’était formé dans Strong Woman Do Bong-soon.

