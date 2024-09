Jurassic World Rebirth : date de sortie, casting, intrigue…

Un nouveau Jurassic World, cette fois avec Scarlett Johansson, se prépare pour le grand écran : date de sortie, casting, images ou encore intrigue, on vous dit tout ce qu’on sait sur ce quatrième volet.

Le premier Jurassic Park compte certainement comme l’un des meilleurs films jamais réalisés. Ses suites directes sont en revanche un peu moins inspirées, bien que possédant leur propre charme. Mais la franchise a prouvé qu’elle pouvait encore ramener de l’argent, lorsqu’une nouvelle saga a vu le jour.

Jurassic World a en effet eu droit à trois opus, malgré une critique mitigée pour un résultat en demi-teinte. Mais il y a toujours de l’espoir : alors que Le Monde d’Après est sorti en 2022, de nouvelles images du quatrième volet viennent de tomber, dévoilant un casting étoilé qui pourrait redorer le blason des gros dinos au cinéma. On vous dit tout ce qu’on sait sur Jurassic World Rebirth.

Jurassic World 4, intitulé Jurassic World Rebirth, sortira le 2 juillet 2025.

Un tel objectif est plutôt ambitieux, si l’on prend en compte les délais nécessaires pour travailler des effets spéciaux tels que ceux nécessaires sur les films de dinosaures. Il est donc possible qu’avec la post-production, la date soit modifiée avec le temps.

Casting de Jurassic World 4

Jurassic World se paye un casting d’excellence, Mahershala Ali et Scarlett Johansson en tête pour incarner Duncan et Zora.

universal pictures

Voici la liste du casting connu jusqu’à présent :

Scarlett Johansson dans le rôle de Zora Bennett

Mahershala Ali dans le rôle de Duncan Kincaid

Jonathan Bailey dans le rôle du Dr Henry Loomis

Rupert Friend dans le rôle de Martin Krebs

Manuel Garcia-Rulfo dans le rôle de Reuben Delgado

Luna Blaise

David Iacono

Audrina Miranda

Philippine Velge

Bechir Sylvain

Ed Skrein

En août 2024, les spectateurs ont obtenu plus de détails sur les personnages du nouveau film. À commencer par Scarlett Johansson dans le rôle de Zora Bennett, engagée pour diriger une équipe chargée d’extraire l’ADN des trois espèces de dinosaures encore en vie.

Son partenaire, joué par Mahershala Ali, est Duncan, tandis que Jonathan Bailey les rejoint dans leur quête en incarnant le paléontologue Henry Loomis.

À la réalisation, on retrouvera Gareth Edwards, qui a signé en 2024 le film The Creator. Le réalisateur est également habitué aux gros monstres, puisqu’il a été chargé du Godzilla de 2014.

Enfin, il semble que Richard Gadd, acteur et showrunner de la série Mon Petit Renne, ait décroché un rôle dans Jurassic World 4. D’autres rumeurs incluent également Dev Patel au casting du film, bien que rien n’ait encore été confirmé à ce stade.

Quelle est l’intrigue du film ?

Jurassic World Rebirth se déroulera cinq ans après les événements du Monde d’après, dans un monde où les dinosaures ont souffert des conditions inhospitalières du monde moderne.

Le résumé officiel explique que “ceux qui restent se trouvent dans des environnements équatoriaux isolés, profitant d’un climat rappelant celui dans lequel ils prospéraient autrefois. Les trois créatures les plus colossales de cette biosphère tropicale détiennent la clé d’un médicament qui apportera des bienfaits miraculeux pour sauver des vies humaines.”

Les dinosaures n’ont donc pas tenu face à l’humain et aux conditions naturelles, et se sont raréfiés : Zora et son équipe vont devoir affronter un terrain compliqué pour récupérer l’ADN qui pourrait s’avérer cruciale pour l’avenir de l’humanité. Et bien évidemment, dompter les bestioles devrait s’avérer plus complexe que prévu.

L’équipe scientifique rencontrera également une famille ayant survécu à une expédition durant laquelle leur bateau a été renversé par des dinosaures aquatiques : tout ce beau monde se retrouvera alors “coincé sur une île” pour y faire “une découverte sinistre et choquante, cachée au monde pendant des décennies.”

En attendant davantage d’informations sur Jurassic World 4, vous pouvez également aller jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.