Yuk Jun-seo et Lee Si-an sont-ils encore en couple après la saison 4 de Sauve qui pécho ?

La saison 4 de Sauve qui pécho a révélé son grand final sur Netflix, mais on peut s’interroger quant à la pérennité d’un couple phare : Jun-seo et Si-an sont-ils toujours ensemble ?

Pour le meilleur ou pour le pire, le quatuor amoureux tournant autour de Si-an a été le sujet le plus brûlant de cette dernière saison de Sauve qui pécho. La jeune femme a en effet attiré l’attention de Jun-seo, Kim Jeong-su et Jang Theo, semant confusion et doute après chaque rendez-vous au paradis.

Si la candidate a finalement écarté Theo assez rapidement, le considérant uniquement comme un ami, elle a malgré tout longuement hésité entre Jeong-su et Jun-seo. Jusqu’au grand final de la saison 4, qui aura dévoilé les différents couples définitifs de la téléréalité sur Netflix. Mais si le dernier épisode est sorti le 11 février 2025, le tournage s’est quant à lui terminé bien plus tôt en 2024 : le couple a-t-il tenu depuis ?

Yuk Jun-seo et Lee Si-an sont-ils toujours ensemble ?

Jun-seo et Si-an n’ont pas encore confirmé officiellement leur relation, mais plusieurs fans de Sauve qui pécho les ont aperçus ensemble en public, alimentant les rumeurs selon lesquelles ils formeraient toujours un couple.

Une vidéo publiée sur une page TikTok dédiée à la saison 4 de Sauve qui pécho compile plusieurs posts sur les réseaux sociaux de personnes affirmant avoir vu les deux candidats ensemble. En légende, on peut lire que “le couple de fin Si-an x Jun-seo fonctionne depuis huit mois. Ils étaient sincères. Ils étaient là pour l’amour.“

Vus en rendez-vous à un restaurant thaïlandais à Hannam-dong ou ensemble pour une exposition d’art de Jun-seo en décembre 2024, les tourtereaux n’hésiteraient pas à se montrer à deux avec des touches romantiques, comme un bouquet de fleurs. Au point d’éveiller parfois le doute chez des fans plus sceptiques, craignant à une mise en scène préparée en amont de la sortie du final de la série sur Netflix.

À l’heure actuelle, il semble que Si-an suive Jun-seo sur Instagram, mais pas l’inverse. Ce qui peut toutefois s’expliquer par plusieurs raisons, comme la volonté de préserver leur vie privée ou simplement de séparer vie personnelle et professionnelle. À moins que l’idylle ne soit déjà terminée ?

La saison 4 de Sauve qui pécho est intégralement disponible sur Netflix depuis le 11 février 2025. Et pour d’autres contenus, vous pouvez aussi jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci, toutes plateformes confondues.