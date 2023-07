Jujutsu Kaisen Saison 2 Episode 3 : Date de sortie et spoilers

L’épisode 3 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen est extrêmement attendu des fans qui sont impatients de découvrir la suite des événements. Tout ce que vous devez savoir.

La saison 2 de Jujutsu Kaisen couvre l’Arc du Passé de Gojo durant les cinq premiers épisodes, où les fans verront Satoru Gojo et Suguru Geto durant leurs années de lycée. L’arc explore leur amitié et l’incident qui conduit à la chute de Geto.

L’épisode récent met en scène la rencontre hilarante entre Riko Amanai et les jeunes sorciers. Bien qu’elle soit une Star Plasma Vessel, Riko est une jeune fille dynamique qui mène une vie normale sous la protection de Misato Kuroi.

L’épisode à venir présentera d’autres moments touchants entre Riko, Kurio, Gojo et Geto. Alors sans plus attendre, voici tout ce que vous devez savoir sur l’épisode 3 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen.

Date et heure de sortie de l’épisode 3 de Jujutsu Kaisen

L’épisode 3 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen sera diffusé le 20 juillet à 05h00.

Spoilers de l’épisode 3 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen

L’épisode à venir présentera Gojo et Riko voyant une image de Kuroi ligotée après avoir été kidnappée. Bien que les sorciers parviennent à la sauver, Kuroi se sent honteuse d’avoir été vaincue par l’ennemi. Le groupe se rend ensuite à la plage et à l’aquarium d’Okinawa pour le plaisir de Riko, qui n’a jamais vu ces choses.

Le prochain épisode présentera également l’arrivée de Kento Nanami et Yu Haibara à Okinawa pour aider Gojo et Geto, mais on leur demande de rester en attente. Après avoir satisfait tous les souhaits de Riko, Gojo et Geto réussissent à l’emmener à Jujutsu Tech High School afin qu’elle puisse compléter sa fusion avec le Maître Tengen.

Cependant, les choses tournent mal lorsque Toji Fushiguro poignarde Gojo dans le dos. Ce qui les surprend vraiment, c’est comment quelqu’un peut contourner la barrière entourant l’école. Il semble que Toji avait l’avantage avant même que la bataille ne commence.

Jujutsu Kaisen est actuellement diffusé sur Crunchyroll et Netflix.