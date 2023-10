Jujutsu Kaisen saison 2 épisode 13 : date de sortie, images et spoilers

L’épisode 13 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen mettra en scène le combat très attendu entre Yuji et Choso. On vous donne la date de sortie, des images en avant-première et les spoilers.

Depuis son lancement, la saison 2 de Jujutsu Kaisen nous offre des épisodes surprenants les uns après les autres. L’histoire s’intensifie davantage avec le début de l’arc du drame de Shibuya. Beaucoup ont perdu la vie à cause des fléaux, mais le vrai drame à venir sera encore plus dévastateur.

Au milieu de tout ce chaos, les exorcistes se battent de toutes leurs forces pour minimiser les pertes, mais les ennemis se révèlent trop puissants pour eux. Cette semaine sera entièrement consacrée au protagoniste bien-aimé de la série, Yuji Itadori. Alors qu’il se sépare de Megumi, il tombe sur Choso, avec lequel il a clairement un passif. Date de sortie, images en avant-première et spoilers, on vous dit tout sur l’épisode 13 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen.

L’épisode 13 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen sortira le 19 octobre à 19h sur Crunchyroll.

Images en avant-première et spoilers de l’épisode 13 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen

L’épisode 13 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen bénéficie déjà de premières images, publiées avant même sa sortie.

Spoilers de l’épisode 13 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen

L’épisode 13 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen tournera autour de la rencontre chaotique entre Yuji et Choso. Choso était indifférent à Gojo, mais pour Yuji, c’est une autre histoire : ce dernier a tué ses frères, et il ne compte pas le laisser s’en tirer sans payer pour ce crime.

Lorsque Choso interroge Yuji sur les derniers mots d’Eso et Kechizu, ce dernier répond qu’ils n’ont rien dit, mais qu’ils ont pleuré. Il n’en faut pas davantage pour que Choso perde les pédales et se lance contre Yuji. Il lui révèle sa technique, et s’avère être un adversaire bien plus puissant que le reste de sa fratrie disparue.

En plein milieu de ce combat, la marionnette de Mechamaru reprend enfin contact avec Yuji. Après avoir été incapable de le contacter, le héros découvre que l’objet économisait simplement de l’énergie maudite pour un moment qui en vaudrait réellement la peine. Il donne alors à Yuji des conseils pour combattre Choso.

Malgré cette aide, Yuji se retrouve en difficulté face à l’ancien embryon. Jusqu’à ce que Choso se laisse emporter par ses souvenirs, au point de s’en créer un de toutes pièces : il s’imagine en compagnie de ses frères, et l’un d’eux est le lycéen. Il perd alors la tête, et le combat s’achèvera sans vainqueur.

Yuji, lui, sera capturé par Mimiko et Nanako, qui prévoient de lui faire manger les doigts de Sukuna en leur possession. De son côté, Mei Mei continue de faire face à Kenjaku, tandis que Nanami rejoint l’équipe de Maki tandis qu’un adversaire redoutable semble se mettre en mouvement.