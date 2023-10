Jujutsu Kaisen Saison 2 Épisode 12 : Date de sortie et spoilers

Yuji et Megumi ont vaincu Jiro Awasaka, mais le retour de Toji n’augure rien de bon pour les exorcistes. On vous donne la date de sortie et les spoilers pour l’épisode 12 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen.

L’épisode précédent de Jujutsu Kaisen met en scène Megumi et Yuji terrassant Jiro Awasaka, l’un des maîtres des fléaux responsables de la création d’un Rideau autour de Shibuya. Ce Rideau empêche tous les exorcistes d’entrer, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas libérer Satoru Gojo tant que les maîtres des fléaux sont là.

Ainsi, Yuji et Megumi réussissent à en vaincre au moins un, tandis qu’Ino reste en arrière pour vaincre Ogami et son petit-fils. Cependant, les choses se gâtent lorsque Toji Fushiguro, le fantôme du Clan Zenin, est invoqué par la technique maudite d’Ogami.

Le prochain épisode révélera ce qui arrive à Ino, et nous verrons également Kento Nanami en action. On vous en dit davantage sur l’épisode 12 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, ainsi que sa date de sortie.

L’épisode 12 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen sortira le 12 octobre à 19h sur Crunchyroll.

Premières images et spoilers de l’épisode 12 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen

Dans l’épisode 12 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, Yuji et Megumi verront Ino tomber d’un bâtiment en piteux état. Son visage risque bien d’être ruiné et son état sera critique après sa rencontre avec Toji. Ils s’inquiéteront pour sa vie, mais devront prioriser la levée du sceau qui renferme Gojo.

Le duo décidera donc de se séparer afin que Megumi puisse mettre Ino à l’abri, et Yuji se dirigera vers la station Shibuya après la destruction du Rideau. De son côté, Toji reprendra peu à peu conscience et récupérera le contrôle du maître des fléaux dans lequel il a été invoqué.

Après avoir refusé d’écouter les ordres de la grand-mère Ogami, il expliquera qu’il a réussi à vaincre l’âme de son petit-fils. Toji tue donc rapidement la vieille dame et se déplacera librement à travers Shibuya. Pendant ce temps, Yuji sera également préoccupé par le fait que la marionnette de Mechamaru ne lui réponde plus.

Mei Mei combattra l’autre maître des fléaux, Niji Ebina. Nobara Kugisaki et Akari Nitta rencontreront Haruta après s’être séparées de Maki et Naobito Zenin. Nanami verra Kiyotaka Ijichi allongé dans un état critique, et cette vision de son ami dans un tel état lui rappellera son incapacité à protéger Yu Haibara, ce qui le mettra en colère.

crunchyroll

Bien que Nobara puisse tenir tête à Haruta, une non-combattante comme Akari est facile à vaincre. Juste au moment où les choses sembleront désespérées pour les deux filles, Nanami entrera en scène pour abattre le maître des fléaux qui a poignardé Ichiji.

Haruto sera incapable de blesser Nanami et sera facilement vaincu. Nanami tentera d’obtenir des informations, mais sans succès. Nanami demandera alors aux filles de fuir Shibuya, mais Nobara refusera car tous ses amis se battent pour leur vie.

Enfin, Mei Mei rencontrera enfin Kenjaku, qui la dominera cependant facilement. Pendant ce temps, Yuji croisera le chemin de Choso qui lui demandera les derniers mots de ses frères Eso et Kechizu. L’épisode 12 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen se terminera probablement sur un cliffhanger, préparant le très attendu combat de Yuji contre Choso dans l’épisode 13.

