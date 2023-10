Jujutsu Kaisen Saison 2 Épisode 11 : date de sortie et intrigue

L’épisode 11 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen introduira trois nouveaux ennemis, de mèche avec Geto et ses fléaux. Ce sera aussi l’occasion d’assister au retour d’un personnages adoré par les fans.

L’épisode 10 de l’anime Jujutsu Kaisen révélait le piège dans lequel tombait Gojo Satoru. L’exorciste le plus puissant scellé, le combat à Shibuya doit se poursuivre sans lui. Les exorcistes qui jusque-là attendaient vont donc enfin passer à l’action pour tenter de libérer leur champion et mettre fin au Drame de Shibuya.

En effet, Yuji, Megumi et Ino font équipe tandis que Nanami va de l’avant pour retrouver Ichiji. Avant la fin du chapitre, nous voyons aussi trois nouveaux personnages qui semblent être des utilisateurs de malédictions.

Le prochain épisode présentera davantage ces trois-là alors que Yuji et compagnie luttent pour libérer le dernier espoir de l’humanité, Satoru Gojo (ce qui pourrait prendre bien plus de temps que prévu…)

L’épisode 11 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen sortira le 5 octobre à 19h, sur Crunchyroll.

Saison 2 épisode 11 de Jujutsu Kaisen : que va-t-il se passer ? (Spoilers)

L’épisode commencera avec Yuji tentant de briser le rideau de Shibuya, sans succès. Tant que le rideau est en place, les exorcistes ne pourront pas entrer dans la station. C’est la raison pour laquelle ils décident en premier lieu de cibler l’utilisateur qui l’a érigé. Jiro, Ogami et son petit-fils sont pris au dépourvu par l’attaque surprise.

Yuji, Ino et Megumi ne perdent pas de temps pour trouver les trois compères. Megumi et Yuji affrontent Jiro, tandis qu’Ino fait face à Ogami et son petit-fils. Ogami utilise le corps de son petit-fils pour invoquer Toji Zenin, celui qui est mort des mains de Gojo dans l’arc flashback.

Une scène flashback montrera les difficultés des utilisateurs de malédiction après la mort de Gojo. La simple existence d’un enfant possédant le Sixième Oeil a modifié l’équilibre du monde, ce qui n’est pas à l’avantage des utilisateurs de malédiction. Tandis que Megumi découvre la technique maudite de Jiro, Ino se retrouve en sérieuse difficulté face à Toji.

Yuji et Megumi battent Jiro et lèvent le rideau. Cependant, un Ino gravement blessé tombe d’un bâtiment, et Yuji le rattrape à temps. Entre-temps, Ogami est incapable de contrôler Toji, ce qui ne devrait pas être possible selon sa technique innée. Toji finit par tuer Ogami et court alors librement dans Shibuya.