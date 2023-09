Jujutsu Kaisen Saison 2 Épisode 10 : Date de sortie, images et intrigue

Le Drame de Shibuya n’a pas fini d’ébranler les spectateurs. Gojo scellé, les héros vont devoir faire face à Geto et ses sbires. Date et heure de sortie, premières images et intrigue : à quoi faut-il s’attendre dans l’épisode 10 de la deuxième saison de Jujutsu Kaisen ?

Dans l’épisode précédent, les fans assistaient à l’une des scènes les plus redoutées du Drame de Shibuya. Gojo s’est déchaîné pour venir à bout des humains altérés menaçant les civils survivants, a réglé son compte pour de bon à Hanami… avant de tomber dans le piège de Kenjaku, qui a volé le corps de son ancien ami Geto.

Les héros de Jujutsu Kaisen vont-ils pouvoir s’en sortir alors que l’exorciste le plus puissant de sa génération a été attrapé ?

Où et quand sera diffusé l’épisode 10 de la saison 2 ?

Les épisodes arrivent tous les jeudi sur Crunchyroll : l’épisode 10 (le 34e de la série sur la plateforme) sera donc disponible le 28 septembre à 19h.

Que va-t-il se passer dans l’épisode 10 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen ? (Attention : Spoilers !)

Dans Jujutsu Kaisen, la société se repose entièrement sur les épaules de Gojo Satoru. Les exorcistes attendent toujours de l’autre côté du Rideau créé au-dessus de Shibuya, n’ayant pas reçu l’autorisation d’y entrer. En revanche, Yuji a reçu la nouvelle grâce à Mechamaru (qui a fait ses préparatifs avant sa mort pour aider les exorcistes) : Gojo a été scellé.

Kenjaku va définitivement sceller Gojo. Les exorcistes n’auront alors plus le choix : sans leur meilleur combattant et face à l’équipe de l’imposteur, ils devront prendre les armes et entrer dans l’arène. Les fans ne doivent pas s’attendre à voir Gojo sortir de sa prison avant plusieurs longs épisodes : il va donc falloir faire confiance aux héros encore disponibles dans l’épisode 10 de la saison 2.

Crunchyroll

Kenjaku ne peut déplacer la Lisière du Supplice à cause de la résistance de Gojo, donnant du fil à retordre à ses ennemis. L’exorciste souligne que le temps ne s’écoule pas de la même manière dans l’objet, tout en se rassurant : il a confiance en ses élèves pour venir le sortir de là.

Yuji tentera en effet d’intervenir, avant d’informer Nanami de la situation, le prévenant ainsi de sa gravité. Mahito proposera de son côté un plan pour tuer Yuji, mais Jogo souhaitant avoir les pouvoirs de Sukuna de leur côté le refusera. L’élève sera enfin rejoint par Nanami et Megumi, puis d’autres exorcistes toujours plus nombreux pour repousser les fléaux.

Une chose est certaine : dans Jujutsu Kaisen, il faut s’attendre à tout, car l’auteur Gege Akutami aime bien surprendre et choquer les fans de son manga.