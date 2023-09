Jujutsu Kaisen : Quand Gojo sera-t-il libéré dans l’anime ?

L’épisode 10 de la saison 2 a changé la donne dans la bataille entre exorcistes et fléaux : tombé dans un piège, le plus puissant des exorcistes et personnage préféré de la communauté a été scellé. Pour combien de temps, au juste ?

L’arc du Drame de Shibuya tient ses promesses par rapport au manga de Gege Akutami : les spectateurs ont eu droit à de superbes scènes de combat entre un Gojo déchaîné et une fine équipe de fléaux décidés à le piéger.

Et les ennemis des exorcistes y sont parvenus : épuisé par son affrontement contre les fléaux et les humains altérés, Gojo s’est fait prendre au dépourvu par la vision du corps de Geto (occupé par Kenjaku), suffisamment pour être piégé dans la Lisière du Supplice. Le voilà scellé, son sort se retrouvant entre les mains des fléaux… ou de ses élèves. Ces derniers vont-ils réussir à le libérer ? Et sinon, combien de temps le professeur restera-t-il scellé dans l’anime Jujutsu Kaisen ?

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Gojo sera-t-il libéré dans la saison 2 de Jujutsu Kaisen ? (Spoilers)

crunchyroll

Malheureusement, il faudra un certain temps pour que Gojo soit libéré Il n’aura donc plus de rôle à jouer dans la saison 2. Dans le manga de Gege Akutami (qui aime bien s’en prendre au chouchou des fans), l’exorciste est enfermé dans le chapitre 90 et ne revient que dans le chapitre 221 pour entamer un combat dantesque (et inévitable) face à Sukuna. Piégé dans la Lisière du Supplice pendant trois ans pour les lecteurs, cela n’a duré pourtant que 20 jours dans l’histoire.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Gojo disparaît donc de l’histoire durant trois longs arcs et ne revient que pour celui de la bataille de Shinjuku. On peut donc supposer que l’exorciste fera son retour dans la saison 4, ce qui est encore bien loin. Bien que ce ne soit pas officiellement confirmé, le rythme habituel et le nombre d’épisodes ne laissent pas beaucoup de place pour une réapparition prématurée de Gojo dans la saison 3.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Une attente encore longue avant la libération de Gojo dans l’anime

Cependant, les 85 chapitres qui le séparent de sa libération paraissent nombreux pour être tous adaptés dans la saison 3. La première saison couvre 63 chapitres en 24 épisodes, tandis que la saison 2 en couvre 74 en 23 épisodes. Même si le studio MAPPA parvient à adapter les 85 chapitres mentionnés avec sa troisième saison (avec éventuellement quelques épisodes supplémentaires), la production prendra au moins 3 à 4 ans.

Sans compter que le manga n’a pas encore assez de matière pour remplir une saison 4. Le nombre d’années à attendre pour les anime only continue donc de gonfler : si l’on attend une moitié de saison 4, on pourrait bien arriver jusqu’aux 6 ans avant que la Lisière du Supplice ne consente à relâcher le personnage favori des fans. Si seulement on pouvait maîtriser le temps, nous aussi…

L’article continue après la publicité