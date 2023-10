Jujutsu Kaisen : l’auteur du manga félicite le studio d’animation MAPPA

Gege Akutami a complimenté le studio pour le traitement d’un personnage important dans l’épisode 12 de la saison 2 de l’anime Jujutsu Kaisen. Selon lui, l’animation est parfois même “bien meilleure que dans le manga“.

L’épisode 12 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen se concentre principalement sur Kento Nanami alors qu’il terrasse Haruta. C’est la première fois et probablement la dernière que les fans le verront aussi furieux. Ce qui fait sens, puisque Haruta a été surpris en train de tuer des assistants, dont Ichiji.

Mais Nanami n’est pas le seul à mériter des éloges dans cet épisode. La seule fille du trio principal de la série, Nobara Kugisaki, affronte elle aussi Haruta pour protéger Akari Nitta. Si Nobara a quelques difficultés à faire face à Haruta, elle reste fidèle à elle-même et donne tout ce qu’elle a, ignorant au passage les conseils de Nanami qui lui demande de quitter Shibuya.

Les fans l’ont donc vue en action après une très longue absence à l’écran et parmi eux, il y a Gege Akutami, auteur du manga. Et ce dernier avait des commentaires à faire sur l’animation de l’apprentie exorciste.

Le message de Gege Akutami sur Nobara dans l’anime Jujutsu Kaisen

L’utilisateur Twitter Soukatsu, connu pour traduire les interviews, messages et toutes les mises à jour liées à Jujutsu Kaisen, a partagé la version anglaise du dernier commentaire de l’auteur sur l’épisode 12 de la saison 2 de l’anime.

En effet, Gege Akutami a tenu à faire part de sa gratitude envers le studio d’animation MAPPA après avoir vu le dernier épisode : “Merci pour l’épisode 12 de la saison 2 ! La partie avec le cerveau de Kugisaki était super cool ! Manipuler le temps en avant ou en arrière dans des plans individuels est une chose vraiment difficile à exécuter dans un manga ! Et la manière dont Mei Mei manie sa hache est bien meilleure que dans le manga !“

L’auteur fait toujours l’éloge du travail des animateurs, et cette semaine ne fait pas exception. Il se dit particulièrement heureux du niveau de détails mis par MAPPA dans chaque scène, reconnaissant le travail monstrueux des animateurs, qui dessinent à la main et recréent les planches de manga aussi fidèlement que possible.

MAPPA est mondialement reconnu comme l’un des meilleurs studios d’animation au Japon. Depuis le début de la saison 2, Gege Akutami soutient énormément les efforts du studio. Quand le changement de style artistique a été l’un des sujets de débat les plus enflammés avant la sortie de la suite, le mangaka a pris la parole pour soutenir cette transition, affrontant les éventuels réfractaires qui se demandaient s’il s’agissait d’une bonne idée. Et au vu de la qualité de la série et de l’enthousiasme qu’elle provoque chez les fans, il avait très certainement raison.

