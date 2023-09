Jujutsu Kaisen : Gojo peut-il être délivré ? La Lisière du Supplice expliquée

Dans la saison 2 de l’anime, le professeur de Yuji Itadori s’est fait piéger par les fléaux. Mais sa situation est-elle si désespérée qu’annoncée ? On vous explique comment fonctionne la Lisière du Supplice, censée sceller l’exorciste.

Le Drame de Shibuya est enfin adapté dans l’anime de Jujutsu Kaisen avec une saison 2 pleine de bagarre, de tragédies et de surprises. Et le retournement de situation le plus impactant est clairement celui qui concerne Gojo : pris au piège par Kenjaku et ses sbires, l’exorciste se retrouve scellé dans la Lisière du Supplice.

La situation pour les exorcistes s’annonce complexe : maintenant que l’exorciste le plus puissant de sa génération est coincé dans sa prison maudite, le reste de la société Jujutsu va devoir se débrouiller sans lui. Pourtant, Gojo ne paraît pas plus inquiet que cela. Le sceau ne serait-il pas si dangereux pour lui ?

crunchyroll

La Lisière du Supplice dans Jujutsu Kaisen est un objet maudit d’une qualité exceptionnelle, capable de retenir absolument tout ou n’importe qui dans un espace clos impénétrable. Il s’agit des derniers vestiges du Moine Bouddhiste Genshin de l’ère Heian, l’âge d’or des exorcistes.

Il est qualifié d'”objet tabou”. Cependant, sceller quelqu’un d’aussi puissant que Gojo n’est pas si simple. Il avait le potentiel de s’échapper, donc Kenjaku a dû le piéger en utilisant ses souvenirs de Geto.

Les conditions nécessitent que la cible soit maintenue dans un rayon de quatre mètres, suffisamment longtemps pour que l’objet maudit puisse faire effet. Ce qui n’est possible qu’une fois la porte ouverte. Une fois les conditions remplies, la Lisière du Supplice capturera la cible, l’empêchant de bouger.

Avec la commande adéquate (que Kenjaku ordonne avec un plaisir évident dans l’épisode), le scellement se complète, réduisant la Lisière du Supplice à sa plus petite forme et enfermant la cible à l’intérieur pour de bon. Là où l’objet devient utile face à un exorciste de la trempe de Gojo, c’est que le temps ne s’écoule pas à l’intérieur de la dimension de poche de la Lisière.

L’individu scellé est entouré de squelettes sombres et d’une atmosphère lugubre. Un détail important, cependant : une seule personne peut être contenue par l’objet à la fois. La Lisière ne peut alors pas être réutilisée à moins que la personne à l’intérieur ne mette fin à ses jours. Et c’est tout ?

Comment délivrer Gojo de la Lisière du Supplice ?

Délivrer Gojo de la Lisière s’avère donc difficile, mais pas impossible. Cependant, le processus nécessite une “porte arrière”. Celle qui a capturé Gojo est la “porte avant”. Le Maître Tengen a tenté de cacher la présence de la Lisière en sécurisant justement la porte de sortie.

Cependant, cela a échoué, et Kenjaku a fini par trouver la porte avant qu’il cherchait. Lorsque la Lisière scelle quelqu’un, seul celui qui a utilisé la porte avant peut la rouvrir. Celui en possession de la porte arrière ne peut alors pas l’ouvrir. Mieux vaut alors essayer d’annuler ou neutraliser la malédiction à l’intérieur de l’objet.

La Lance Céleste de Toji Fushiguro est par exemple capable de neutraliser les techniques maudites. Tandis que l’arme des Cordes Noires de Miguel perturbe et annule les effets de ces mêmes techniques maudites. Ironiquement, Gojo a justement fait disparaître la Lance Céleste (en la scellant ou en la détruisant) et s’est débarrassé des Cordes Noires lors de son combat contre Miguel.

Une dernière solution pour libérer Gojo Satoru dans Jujutsu Kaisen ? (Attention : SPOILERS)

crunchyroll

Il ne reste donc plus que la technique de Hana Kurusu, que l’on découvre dans l’arc de la Traque Meurtrière. Un sorcier antique de l’ère Heian, l’Ange, s’est incarné dans le corps de Hana et cherche à tuer Sukuna, qu’il appelle “Le Déchu”. Elle s’allie aux sorciers de l’ère actuelle.

Ses pouvoirs sont stupéfiants, car elle est la seule sorcière capable de neutraliser les techniques maudites. Et justement, c’est elle qui délivrera Gojo Satoru dans le chapitre 221, en utilisant sa technique de l’Échelle de Jacob.

L’exorciste le plus puissant de sa génération de nouveau libre, il pourra se lancer dans la bataille contre Sukuna. Mais à quel prix ? Car l’auteur Gege Akutami a récemment retourné l’esprit des fans dans un récent chapitre, le 236, aussi sanglant que tragique.