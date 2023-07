Jujutsu Kaisen chapitre 230 : Date de sortie et spoilers

Alors que le dernier chapitre de Jujutsu Kaisen prend un tournant drastique dans la bataille des plus puissants, les fans attendent maintenant avec impatience le chapitre 230. Tout ce que vous devez savoir.

Le manga Jujutsu Kaisen met actuellement en scène la bataille la plus intense jamais vue, où les deux êtres les plus puissants démontrent leur force. L’affrontement entre le sorcier le plus fort et le roi des malédictions est quelque chose que les fans attendent depuis le début de l’histoire.

Cependant, ni Gojo ni Sukuna ne montrent le moindre signe de recul, les deux semblant être à égalité. Néanmoins, la confiance de Gojo dans sa capacité à vaincre Sukuna rassure les fans sur le fait que l’issue de la bataille a déjà été décidée, peu importe ce qui se passe. Le chapitre récent prend un tournant drastique lorsque Sukuna retarde son domaine d’une infime fraction de seconde, 0,01 seconde pour être précis.

Bien que la différence de temps soit à peine perceptible, le “Sanctuaire Malveillant” de Sukuna s’effondre dans la barrière de Gojo. Juste au moment où les fans croient que Gojo va porter le coup final, Sukuna invoque Mahoraga et renverse le cours de la bataille.

Date et heure de sortie du chapitre 230 de Jujutsu Kaisen

Comme le manga fera une pause la semaine prochaine, le chapitre 230 de Jujutsu Kaisen devrait sortir le 30 juillet 2023 à 05h00.

Spoilers du chapitre 230 de Jujutsu Kaisen

Maintenant que Sukuna a invoqué le Shikigami le plus puissant de Megumi, Mahoraga, la bataille donne à nouveau l’avantage au méchant. Cependant, être le sorcier le plus puissant signifie que Gojo offrira une bonne résistance à Mahoraga.

Le roi des malédictions révèle alors son atout, et sa victoire est presque garantie si Gojo parvient à vaincre le Shikigami. Le chapitre 230 de Jujutsu Kaisen ne va pas conclure la bataille, mais les fans verront probablement Gojo utiliser une autre technique très puissante.

Jujutsu Kaisen est actuellement diffusé sur Crunchyroll et Netflix.