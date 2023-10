Jujutsu Kaisen 239 spoilers : Yuji et Sukuna vont-ils enfin se battre ?

La bataille de Shibuya est plus sanglante que jamais alors que Sukuna a défait à la fois Gojo et Kashimo, les exorcistes les plus forts de leurs époques respectives. Voici la date de sortie et les éventuels spoilers du chapitre 239 de Jujutsu Kaisen.

Jujutsu Kaisen met actuellement en scène la bataille contre Sukuna, et les exorcistes doivent rassembler toutes leurs forces pour vaincre le roi des fléaux. D’autant plus que Gojo et Kashimo, bien qu’étant considérés comme les combattants les plus puissants de leurs époques, n’ont pas été de taille contre le grand Sukuna.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

À présent réincarné sous sa forme originale en profitant du corps de Megumi, le roi des fléaux semble imbattable. Le chapitre 238 permettait d’expliquer en quoi cette forme est “parfaite” : pour faire simple, elle n’a pas de faiblesse. Et peu importe la technique maudite de Kashimo, Sukuna semble ne pas pouvoir succomber.

Pourtant, alors que le dieu de la foudre s’effondre à la fin du chapitre, Yuji Itadori et Hiromi Higuruma se lancent dans l’arène, décidés à en découdre. Sukuna ne considère pas le héros de Jujutsu Kaisen comme un adversaire digne de ce nom, pourtant les dernières images semblent préparer les lecteurs à une nouvelle technique. On vous donne la date de sortie du chapitre 239, et les possibles spoilers sur ce qu’on y trouvera.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le chapitre 239 de Jujutsu Kaisen ne sortira pas le 15 octobre comme les fans s’y attendaient : il sera publié le 22 octobre à 17h sur Manga Plus.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Possibles spoilers du chapitre 239 de Jujutsu Kaisen : à quoi faut-il s’attendre ?

gege akutami / shueisha

La forme finale de Sukuna ne semble pas avoir de faiblesse, ce qui signifie que les exorcistes doivent élaborer une stratégie pour arrêter cette incarnation du désastre. Comme le chapitre 238 se termine sur l’arrivée de Yuji et Hiromi dans le champ de bataille, il est presque certain que les fans verront le combat le plus attendu dans le chapitre 239 de Jujutsu Kaisen.

Cela fait beaucoup trop longtemps que les fans n’ont pas vu Yuji en action. Avec un Japon en plein chaos, des personnages tels que Yuta, Gojo, Sukuna, et d’autres finissent par voler la vedette au protagoniste. Et depuis que Sukuna a pris possession du corps de Megumi, le rôle de Yuji dans l’histoire a considérablement diminué.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, le chapitre à venir devrait probablement lui accorder l’attention que les fans réclament tant. Car le 238 nous présentait les bras de Yuji semblables à ceux qu’il avait lorsqu’il était encore possédé par le roi des fléaux. Yuji n’ayant pas de technique maudite innée, Gojo avait déclaré qu’il finirait par apprendre celles de Sukuna. Sans oublier le fait que le 20e et dernier doigt du roi des fléaux manque encore à l’appel…