Explication de la fin de Joker 2 : Harley Quinn a-t-elle tué Arthur ?

La fin de Joker: Folie à Deux soulève plus de questions qu’elle n’apporte de réponses, laissant la porte ouverte à de potentielles suites ou d’autres apparitions de grands vilains de Batman.

Joker: Folie à Deux a doublé la mise en faisant apparaître de nouveaux personnages issus de l’univers du Chevalier Noir, mais aussi en plongeant son intrigue dans de nouveaux genres cinématographiques qui n’hésitent pas à flirter avec la comédie musicale. Entre meurtres toujours plus macabres et arrivée en chansons d’une Harley Quinn campée par Lady Gaga, la version de Gotham vue par Todd Phillips continue de fasciner sur grand écran.

Mais le final peut perturber son public : qui faut-il croire lorsqu’on nous annonce une grossesse inattendue ? Quel sort attend Arthur Fleck à la fin ? Quel avenir peut-on attendre pour la franchise au cinéma ? On vous explique tout sur la fin de Joker: Folie à Deux et ses nombreuses questions laissées en suspens.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers majeurs de Joker Folie à Deux.

Harley Quinn est-elle vraiment enceinte dans Joker 2 ?

Harley Quinn prétend être enceinte, mais rien ne prouve qu’elle ait dit la vérité à Arthur.

Warner Bros.

Les tourtereaux ont une relation intime à Arkham juste avant qu’elle ne parte, il est donc tout à fait possible qu’elle soit tombée enceinte après la rencontre. Cependant, un élément semble remettre en question cette affirmation : car Harley est une menteuse compulsive et une manipulatrice douée.

Elle affirme ainsi avoir perdu son père, avoir été internée pour avoir tenté d’incendier son immeuble, et avoir grandi dans le même quartier qu’Arthur. Seulement tout est faux : son père est en vie et médecin, et lui a offert une enfance dans les coins les plus huppés de Gotham. Et surtout, c’est Harley qui a décidé de s’interner elle-même.

Enfin, les séquences dans lesquelles on pourrait deviner un ventre plus rond de femme enceinte se déroulent lors des fantasmes musicaux des personnages, et ne peuvent donc rien prouver : le bébé serait le dernier mensonge servant à plaire à Arthur et ainsi le garder sous son emprise.

Harvey Dent devient-il Double-Face ?

Harvey Dent ne devient pas explicitement Double-Face, mais un indice subtil suggère qu’il pourrait s’agir de son avenir, alors que l’explosion du tribunal lui a brûlé une partie du visage.

Warner Bros.

Après qu’une bagarre éclate lorsque le jury rend son verdict, une voiture piégée explose à l’extérieur du tribunal. Ceux qui se trouvent à l’intérieur sont pris dans la déflagration, y compris Arthur et Harvey. Quand Arthur se relève, ébranlé et désorienté, il passe devant Harvey, assis par terre, essayant de reprendre son souffle et de comprendre ce qui vient de se passer.

La scène est brève, mais il semble que la moitié du visage d’Harvey ait été plus gravement touchée que l’autre, entre sang et probables brûlures.

C’est la dernière fois que le personnage apparaît dans Joker: Folie à Deux, laissant le doute planer sur le clin d’œil au vilain de Batman. Mais l’univers créé par Todd Phillips étant plus ancré dans la réalité que les comics, on peut estimer qu’il s’agit là des origines du méchant et de sa défiguration.

Harley a-t-elle tué Arthur ?

Non, Harley ne tue pas directement Arthur : il meurt après avoir été poignardé à Arkham par un autre détenu.

Warner Bros.

De retour à l’asile après l’incident de la voiture piégée et l’abandon d’Harley Quinn, il est pris à parti par un détenu dans une allée, avant de se faire poignarder. Arthur se vide alors de son sang, tandis que l’autre homme se sculpte un sourire du Joker sur le visage en riant tel un dément.

Plusieurs pistes se dégagent pour identifier le responsable du meurtre : l’homme qui le poignarde peut n’être qu’un adepte de plus ayant perdu les pédales et qui aurait décidé de son propre chef de remplacer le Joker, Arthur ayant abandonné cette identité lors du procès. Il se peut également que les gardes aient organisé l’assassinat en mettant Arthur sans défense en présence du meurtrier.

L’instigateur du crime pourrait aussi être Harley elle-même, dans une vengeance contre Arthur qu’elle estime responsable de la disparition du Joker, la personnalité de laquelle elle était tombée amoureuse.

Enfin, on peut considérer qu’Arthur s’est condamné seul en tombant le masque et en affirmant ne plus vouloir être le Joker : en fin de compte, le Joker étant indispensable à Gotham, il l’emporte en se débarrassant d’Arthur, pour être repris par d’autres individus plus à même d’incarner le symbole qu’il représente.

Joker: Folie à Deux est sorti au cinéma le 2 octobre 2024 et laisse la porte ouverte à un spin-off avec Harley Quinn. Quant au premier film, il est disponible en streaming avec abonnement sur Netflix, Prime Video, Max et Canal+.