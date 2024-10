Joker 2 s’annonce déjà comme le plus gros échec du box-office de 2024

Joker: Folie à Deux était l’un des blockbusters les plus attendus de 2024, mais s’annonce maintenant comme le pire échec de l’année.

Les blockbusters ont la vie dure ces derniers temps, et de nombreux échecs ont frappé le box-office, s’accumulant toujours plus en 2024. Rejet du public pour les superproductions ou lassitude d’histoires utilisées à outrance, les raisons sont nombreuses pour tenter d’expliquer pourquoi les gros films sont délaissés au profit de plus modestes. Et pourtant, les désastres continuent de s’enchaîner : après Argylle qui a lancé l’année avec un petit 96 millions de dollars, on a pu assister à la dégringolade d’Horizon de Kevin Costner et ses 38 millions de dollars.

On pourrait également noter Borderlands qui a salement trébuché cet été avec seulement 33 millions de dollars contre un budget de 120 millions… mais il y aura toujours pire, et Joker 2 pourrait bien avoir décidé de relever le défi des plus gros échecs de 2024 : alors que Folie à Deux s’inscrivait comme la suite du succès phénoménal de 2019, la présence du réalisateur Todd Phillips et de l’acteur Joaquin Phoenix n’a pas suffi à renouveler le coup de poker de l’époque – pas plus que celle de Lady Gaga, d’ailleurs.

Warner Bros.

Le premier Joker avait été une véritable mine d’or en son temps, rapportant plus d’un milliard de dollars pour un budget de 70 millions de billets verts, le propulsant en haut du podium des films classés R les plus généreux – une place depuis piquée par Deadpool & Wolverine.

La différence de budget entre le premier opus et sa suite contribue en grande partie à rendre démesuré l’échec de Joker 2 : si Joker s’était contenté d’une production aux coûts modestes, Folie à Deux aurait besoin, d’après Variety, de se vendre pour 450 millions de dollars pour espérer atteindre son seuil de rentabilité. Un objectif qui paraît de plus en plus improbable alors que Joker 2 n’a rapporté jusqu’ici que 165 millions de dollars dans le monde. Pire : la sortie numérique a été annoncée dans de nombreux pays pour le 29 octobre, signe que le film est déjà en bout de course du côté des projections sur grand écran.

Pour le média qui cite des insiders, Joker: Folie à Deux serait responsable d’une perte d’au moins 150 millions de dollars pour Warner Bros durant sa diffusion en salles.

Warner Bros.

Une affirmation toutefois démentie depuis par Warner Bros, qui a tenu à tempérer dans un communiqué en déclarant que le seuil de rentabilité serait plus proche des 375 millions de dollars : “Les estimations suggérées par des ‘insiders anonymes’ ou des ‘dirigeants concurrents’ sont totalement fausses et perpétuent une tendance où la rumeur est rapportée comme un fait. Le film continue sa diffusion en salles, notamment avec son lancement cette semaine en Chine, et continuera à générer des revenus tout au long de son exploitation en streaming et sur d’autres supports.“

Il convient également de rappeler que les revenus générés par un film ne s’arrêtent pas aux salles de cinéma, et qu’un long-métrage peut continuer d’être rentable sur du plus long terme. Mais du côté du box-office, Joker: Folie à Deux semble bien parti pour battre les pires records.

La sortie numérique de Joker 2 en France n’a pas encore été annoncée, mais il y a toujours la liste des autres films et séries diffusés en streaming ce mois-ci.