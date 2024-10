Toutes les musiques de Joker 2 : bande originale et chansons de Lady Gaga

Alors que le premier film se concentrait davantage sur la plongée d’Arthur Fleck dans les méandres de la folie et dans sa quête de reconnaissance, Joker 2 prend une tournure plus musicale avec une bande son à part.

Les débats sont ouverts concernant le genre de Joker: Folie à Deux, certains affirmant qu’il s’agit d’une véritable comédie musicale, d’autres d’un drame ajoutant des clips musicaux. Il faut dire que dès le début, on savait que la musique aurait une place importante dans l’intrigue, le casting accueillant la star Lady Gaga pour incarner le pendant féminin du Joker déjà campé par Joaquin Phoenix.

Quel que soit son genre, Joker: Folie à Deux fait déjà parler de lui, certaines critiques n’hésitant pas à l’encenser quand d’autres crient à l’arnaque. Mais au milieu des nombreux avis divergents autour du long-métrage de Todd Phillips, une chose reste certaine : la bande-son s’est à nouveau illustrée, entre les musiques encore une fois signées par la compositrice plusieurs fois récompensée Hildur Guðnadóttir, ou encore la participation des stars du long-métrage. Et histoire de vous y retrouver, on vous dresse la liste des différents morceaux qui accompagnent le récit d’Arthur Fleck et Harley Quinn dans Joker 2.

Liste des chansons de la bande-son de Joker: Folie à Deux

La bande-son de Joker 2 se compose de 16 chansons, dont 15 interprétées par Joaquin Phoenix et Lady Gaga en personne.

Retrouvez ci-dessous la liste complète des chansons de la bande-son de Joker 2 :

‘Slap That Bass/Get Happy/What the World Needs Now Is Love’ – Nick Cave

‘For Once in My Life’ – Joaquin Phoenix

‘If My Friends Could See Me Now’ – Lady Gaga & Joaquin Phoenix

‘Folie à Deux’ – Lady Gaga

‘Bewitched’ – Joaquin Phoenix & Lady Gaga

‘That’s Entertainment’ – Lady Gaga

‘When You’re Smiling’ (The Whole World Smiles With You) – Joaquin Phoenix

‘To Love Somebody’ – Joaquin Phoenix & Lady Gaga

‘(They Long to Be) Close to You’ – Lady Gaga & Joaquin Phoenix

‘The Joker’ – Joaquin Phoenix

‘Gonna Build a Mountain’ – Lady Gaga & Joaquin Phoenix

‘I’ve Got the World on a String’ – Lady Gaga

‘If You Go Away’ – Joaquin Phoenix

‘Gonna Build a Mountain (Reprise)’ – Joaquin Phoenix

‘That’s Life’ – Lady Gaga

‘True Love Will Find You in the End’ – Joaquin Phoenix

Liste des titres de la bande originale du film Joker 2

La bande originale de Joker 2 a été composée par Hildur Guðnadóttir, plusieurs fois récompensée pour ses travaux sur le premier volet.

La bande originale a été lancée en tant qu’album séparé le 9 septembre 2024 et est disponible à l’écoute dès à présent. Pour l’occasion, Hildur Guðnadóttir a à nouveau signé les partitions, après avoir remporté (entre autres !) un Oscar, un Golden Globe ou encore un Grammy pour la bande originale du premier Joker.

Retrouvez ci-dessous la liste complète des titre de la bande originale de Joker 2 :

‘It’s Showtime’

‘That Dumb Laugh’

‘Same Ol’ Joker’

‘The Real You’

‘Back on TV’

‘Buy Me a Drink First?’

‘Trial of the Century’

‘My Mother Had Me Committed’

‘The Saints’

‘The Other Half’

‘Social Services’

‘Knock Knock’

‘Doppelgänger’

‘That’s All, Folks’

‘Old Neighborhood’

‘Uh Oh, I’m in Trouble’

‘Voices’

‘There Is No Joker’

‘It’s All Theater’

Liste des morceaux de Harlequin de Lady Gaga

Le 27 septembre 2024, Lady Gaga a sorti un album inspiré de Joker 2 et de son personnage Harley Quinn, intitulé “Harlequin“.

Warner Bros.

La chanteuse avait laissé entendre qu’elle travaillait sur un “projet spécial” en plus du film Folie à Deux. Suite à l’annonce de l’album, elle a révélé que ce projet avait vu le jour après avoir incarné Harley Quinn, déclarant [via Attitude] : “Quand nous avons fini le film, je n’en avais pas fini avec elle. C’est parce que je n’en ai pas fini avec elle, que j’ai fait Harlequin.”

Retrouvez ci-dessous la liste complète des chansons de Harlequin :

‘Good Morning’

‘Get Happy (2024)’

‘Oh, When the Saints’

‘World on a String’

‘If My Friends Could See Me Now’

‘That’s Entertainment’

‘Smile’

‘The Joker’

‘Folie à Deux’

‘Gonna Build a Mountain’

‘Close To You’

‘Happy Mistake’

‘That’s Life’

Où écouter la musique de Joker: Folie à Deux

Les différents titres de la bande-son et de la bande-originale du film Joker: Folie à Deux, ainsi que l’album Harlequin, sont disponibles à l’écoute sur les différentes plateformes de streaming telles que Spotify et Apple Music.

Joker: Folie à Deux est sorti le 2 octobre 2024 dans les salles françaises. Et pour ceux qui voudraient un rappel de l’histoire d’Arthur Fleck, il est possible de regarder le premier Joker en streaming avec abonnement sur Netflix, Prime Video, Max et Canal+.