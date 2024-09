Joker 2 : Lady Gaga dévoile cette surprise avant la sortie du film DC

Lady Gaga a annoncé un album surprise lié à son rôle d’Harley Quinn dans Joker: Folie à Deux, après avoir mené ses fans dans une véritable chasse au trésor.

L’un des films les plus attendus de 2024 est Joker: Folie à Deux, qui n’est autre que la suite du film Joker de Todd Phillips sorti en 2019.

Mais cette fois-ci, l’Arthur Fleck de Joaquin Phoenix ne sera pas seul, car il sera rejoint par la star Lady Gaga dans le rôle d’Harley Quinn. Une nouvelle venue qui a déjà créé la surprise avant même d’apparaître sur le grand écran.

En effet, Lady Gaga a annoncé qu’elle allait sortir Harlequin, un album spécialement créé pour accompagner Joker: Folie à Deux. Son arrivée est prévue pour le 27 septembre, soit un peu moins d’une semaine avant la sortie du film au cinéma, ajoutant ainsi à l’engouement autour de cette suite attendue par beaucoup.

La chanteuse avait laissé des indices sur la sortie de l’album à travers différentes images sur son profil Instagram avec des citations telles que : “Still Not October”, “Moondust Gets Everywhere”, “No Ducttape No Mission”, “Don’t Tell Me What To Wear” et “Ready For My Interview”.

Bien que ces citations ne soient pas les titres des chansons de la bande-son de Joker: Folie à Deux, elles laissent entrevoir certains thèmes que les fans peuvent attendre en regardant le prochain volet centré sur le super-vilain DC.

Même si peu de détails sont connus sur l’intrigue de cette suite, Lady Gaga a peut-être laissé quelques indices sur ce qui arrivera à notre Prince du Crime préféré et à sa fidèle complice en lisant la liste des titres de l’album.

L’album commence avec la ballade “Get Happy”, qui pourrait être une reprise de la chanson du même nom de Judy Garland. Ce morceau était conçu comme une ballade légère où l’auditeur pouvait “oublier tous [ses] problèmes” et se concentrer sur le côté plus lumineux de la vie.

Lorsque les fans retrouvent Arthur Fleck dans ce second film, il est enfermé à l’asile d’Arkham. Cette chanson pourrait donc être utilisée comme un moyen pour Harley de le distraire de ses problèmes dans la réalité.

Cependant, la relation entre Joker et Harley pourrait ne pas être aussi idyllique qu’ils l’espéraient, car l’un des titres de l’album de Gaga s’intitule “Happy Mistake” (litt. : Erreur heureuse). Cela pourrait refléter la manière dont Harley perçoit sa relation avec Arthur, qui est, techniquement, un tueur condamné souffrant d’une maladie mentale lorsqu’ils se rencontrent à Arkham.

Peut-être que cette ballade sera utilisée au moment où Harley se rend compte que leur relation n’est qu’une erreur à traverser pour qu’elle puisse s’améliorer, mais seul le temps dira si cette théorie se confirme.

Vous pourrez écouter l’album Harlequin de Lady Gaga sur Spotify, Apple Music ou SoundCloud lors de sa sortie.

L’album Harlequin de Gaga sera disponible en streaming, téléchargement ou achat lors de sa sortie le 27 septembre 2024. Toutefois, vous pouvez d’ores et déjà découvrir un extrait de ce nouvel album, et ce grâce à une vidéo en collaboration avec le Louvre.

La chanteuse a qualifié cette bande originale de LG 6.5, tandis que ses fans attendent avec impatience des nouvelles de son septième album studio officiel, surnommé LG7, dont la sortie est prévue pour février 2025.

Ce n’est pas la première fois que Gaga sort de la musique en lien avec un film dans lequel elle joue, puisqu’elle avait été très présente sur l’album de A Star is Born en 2018. Mais c’est la première fois qu’elle a un contrôle créatif total sur la bande-son d’un film.

En attendant la sortie en salle de Joker: Folie à Deux, prévue pour le 2 octobre 2024, vous pouvez retrouver un autre ennemi emblématique de Batman dans la nouvelle série The Penguin, avec l’épisode 1 du spin-off de The Batman qui est déjà disponible sur Max.