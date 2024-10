Joker 2 bat le pire des records au cinéma : “c’est un échec, mais il fallait le faire”

Après l’échec retentissant de Megalopolis, c’est au tour de Joker: Folie à Deux de s’illustrer de la pire des manières au box-office.

Jusqu’à ce que les personnages impertinents de Deadpool & Wolverine débarquent, Joker de Todd Phillips régnait en prince du box-office sur les films classés R ayant rapporté le plus d’argent. La performance, tant sur le plan critique que financier, était sans précédent, générant des milliards de dollars tout en récoltant le Lion d’or et plusieurs Oscars, dont celui du meilleur acteur pour Joaquin Phoenix. On aurait alors pu considérer la voie toute tracée pour la suite, Joker: Folie à Deux. Et pourtant, le deuxième volet des aventures d’Athur Fleck a raté le coche, malgré un casting toujours plus aguicheur avec l’arrivée de Lady Gaga pour incarner Harley Quinn.

L’idée d’une suite ne manquait pas de cohérence non plus, Arthur devenant pour de bon le Joker à la fin du premier opus : on pouvait alors s’attendre à voir comment le prince du crime allait évoluer et atteindre le sommet – même si un tel objectif semblait justement s’opposer avec le propos de Joker.

Malheureusement, la chute a été rude pour Joker 2. Le film a manqué sa cible, et il y a de grandes chances qu’il tombe dans les limbes de l’oubli très peu de temps après sa sortie en salles, à en croire les premiers résultats particulièrement médiocres du box-office.

Le box-office tragique de Joker 2

Joker: Folie à Deux a rapporté 114 millions de dollars pour son week-end d’ouverture : c’est dans les cinémas américains que le film a le moins bien performé, ne rapportant que 37 millions de dollars à domicile contre 77 millions à l’international.

La performance pourrait paraître satisfaisante, mais elle est loin des résultats attendus, surtout pour une production ayant coûté aux alentours de 200 millions de dollars (hors frais de promotion). À titre indicatif, le deuxième volet se classe derrière d’autres véritables fours du box-office américain, comme The Flash (55 millions de dollars), The Marvels (46,1 millions de dollars), et même Morbius (39 millions de dollars), trois films de super-héros considérés les pires échecs de 2023 aux États-Unis.

À sa sortie en 2019, Joker avait rapporté près de 100 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture en Amérique du Nord, à quoi s’ajoutaient 140 millions de dollars supplémentaires à l’international. Le tout pour un budget de 55 millions de dollars en production à l’époque. La différence est donc flagrante, et les critiques mitigées n’y sont probablement pas étrangères.

Pour une source proche du film qui s’est adressée à The Hollywood Reporter, on assiste à “un rejet total de la part du public“, tandis qu’un producteur restant anonyme a ajouté : “C’est un échec collectif, mais il fallait faire ce film.“

Les projections du film ne font que commencer au cinéma, mais les prévisions sont de plus en plus pessimistes quant à ses performances à venir. L’achat de ticket pour The Marvels avait par exemple chuté de 78% en deuxième semaine, n’atteignant que 10 millions de dollars au second week-end.

En attendant, le premier Joker est de son côté disponible sur Netflix, Prime Video, Max et Canal+ en France. Et si ça ne suffit pas pour faire le deuil, il reste la liste des films qui sortent en streaming ce mois-ci.