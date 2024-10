Anime John Wick : que sait-on sur le nouveau film ?

Le Baba Yaga va se lancer dans une toute nouvelle aventure, se payant cette fois une sortie en anime : on vous dit tout sur le prochain film Jonh Wick.

En 2023, un premier film d’animation John Wick avait été annoncé, avant de retomber dans l’oubli sans donner plus de nouvelles, à l’image de John Wick 5. Chad Stahelski, créateur de la franchise, est en effet resté discret à propos du projet, se contentant de préciser qu’il s’agirait d’un préquel aux longs-métrages déjà connus du public.

L’article continue après la publicité

Mais il y a du nouveau pour ce prochain opus, qui s’avère être bien en développement actif. Le projet n’a pas été abandonné, bien qu’il ne se soit pas encore davantage dévoilé. On sait juste que l’idée de l’anime est judicieuse, la saga empruntant déjà largement à l’univers des séries d’animation japonaises. Mais que sait-on du film ? Qui est aux commandes ? On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur l’anime John Wick.

L’article continue après la publicité

Qu’est-ce que l’anime John Wick ?

L’anime John Wick est un film d’animation préquel, qui montrera au moins une partie de la mission ayant permis au tueur à gages éponyme de pouvoir prendre sa retraite.

L’article continue après la publicité

Le long-métrage est actuellement en plein développement sous l’œil vigilant de Chad Stahelski, selon une interview accordée à The Hollywood Reporter en octobre 2024.

Intrigue du film d’animation John Wick

Le film d’animation John Wick montrera la “tâche impossible” qui a permis à John de quitter le milieu des mercenaires et d’enfin se poser.

Metropolitan FilmExport

Le contrat particulier qu’il a accompli a déjà été évoqué dans la franchise, mais seulement par le biais de termes vagues. Ce sera désormais l’occasion de découvrir plus en détail cet épisode important de la vie du personnage.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En plus de dévoiler cette partie obscure de son passé, il est probable que nous en apprenions plus sur son histoire d’amour avec Helen, la femme qui l’a poussé à quitter le monde du crime. Interprétée par Bridget Moynahan dans le premier film, on peut s’attendre à ce qu’elle joue un rôle déterminant dans cette nouvelle histoire.

Quel studio le réalise ?

Le studio en charge de l’anime John Wick n’a pas encore été révélé, mais Chad Stahelski étant un grand fan de l’industrie, il y a de bonnes chances pour que le cinéaste fasse un choix tout à fait approprié.

L’article continue après la publicité

On peut ainsi noter son travail sur un autre anime attendu pour 2025, Lazarus, dont il est co-créateur au côté de Shinichirō Watanabe, réalisateur de renom derrière Cowboy Bebop.

L’article continue après la publicité

Le cinéaste se montre dans tous les cas investi et surveillera de près l’évolution de l’anime John Wick, comme il l’a expliqué auprès de THR en octobre 2024 : “En tant que réalisateur des quatre films, je suis à l’origine de la mythologie, et me retrouve responsable du ton. (…) J’en suis le gardien, mais tout le monde est le bienvenu. Rien n’a vraiment changé dans le processus créatif, c’est simplement que tout passe par moi.“

L’article continue après la publicité

Quand sortira le film d’animation John Wick ?

Le film d’animation John Wick n’a pas encore de date de sortie : si le processus de développement est bien entamé, peu de détails ont été partagés à ce stade.

Mais heureusement, on peut s’attendre à ce que des nouvelles soient bientôt partagées, Chad Stahelski ayant commencé à s’exprimer à propos de la nouvelle entrée dans la franchise qu’il a initiée.

L’article continue après la publicité

En attendant d’en découvrir davantage sur John Wick, vous pouvez consulter le programme des animes de l’automne 2024, ou encore la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.