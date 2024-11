John Dutton est “toujours au centre” de la saison 5B de Yellowstone selon la réalisatrice

Le départ de Kevin Costner de la série Yellowstone a semé le trouble, mais la réalisatrice Christina Voros a tenu à rassurer les fans en affirmant que son personnage continuera de jouer un rôle majeur dans la partie 2 de la saison 5.

La plupart des fans de Yellowstone pourraient penser, à juste titre, qu’avec l’arrivée de la deuxième partie de la saison 5, la mort du personnage principal sera abordée hors écran. L’histoire des Dutton doit en effet continuer sans John, Kevin Costner ayant quitté le navire. Pourtant, son départ ne signifie pas que son absence ne se fera pas ressentir.

Dans une interview avec The Hollywood Reporter, Christina Voros, réalisatrice de la partie 2 de la saison 5 (ou Saison 5B), a confirmé : “Sa présence est essentielle. Mais en dire plus risquerait de compromettre tout le travail qui a été fait pour modifier les scénarios !“

“Je pense que la raison pour laquelle les gens se demandent s’il est là ou pas, c’est qu’il est le patriarche et que sa présence est une composante indispensable de l’histoire. John Dutton reste au centre de tout.“

Une grande partie des théories autour de cette nouvelle saison (censée être la dernière) du western à succès de Taylor Sheridan porte sur le sort réservé à John Dutton. Et avec le départ très médiatisé de Kevin Costner, la pression sur l’équipe derrière la série addictive n’a jamais été aussi forte.

“C’était une véritable tempête,” se souvient Christina Voros. “Il y a tellement d’attentes. Il y a eu tant d’articles dans la presse au sujet de Kevin. Et quand on fait une série qui a un public aussi fidèle et passionné, tout le monde a son idée de la manière dont ça devrait se terminer.“

Interrogée sur ce que c’était de voir Taylor Sheridan changer de direction après la rupture avec Costner, la réalisatrice répond : “Ça m’a vraiment donné le sentiment d’être chanceuse de pouvoir réaliser cette partie 2. Taylor a toujours une idée de comment les choses doivent aboutir, et le plaisir réside dans le fait de découvrir comment on arrive à cette conclusion.“

Néanmoins, bien que Kevin Costner lui-même ait déclaré ne pas revenir dans la série, un doute persiste. Interrogée sur le fait de continuer de tourner sans la grande star de Yellowstone, la réalisatrice n’a pas voulu donner de réponse claire, alimentant les rumeurs : “Je ne saurais dire s’il était vraiment absent. Je ne sais pas !“

Pour découvrir si le patriarche sera bien présent ou non, il faudra attendre le retour de la saison 5 de Yellowstone sur Paramount+, dès le 11 novembre 2024 en France. D’ici-là, vous pouvez également consulter la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.