Joan est horrible : un épisode de Black Mirror anti-Netflix ?

Le moins que l’on puisse dire, c’est que pour le meilleur et pour le pire, dès le premier épisode la saison 6 de Black Mirror a bouleversé les internautes. Que faut-il retenir de Joan est horrible ?

Alors que la plupart des fans de Black Mirror avaient été déçus par la saison 5, la jugeant bien en deçà des précédentes saisons, beaucoup pensaient que la série allait tirer sa révérence, mais il n’en est rien. Après une très longue pause, la série a finalement fait son grand retour sur Netflix avec une sixième saison.

Diffusée le 15 juin 2023 sur Netflix, soit quatre années après la saison 5, cette nouvelle saison a de nouveau reçu un accueil assez mitigé. SI les spectateurs n’ont pas tari d’éloge sur l’ambiance de cette sixième saison ainsi que sur la performance des acteurs, pour beaucoup les nouveaux épisodes sont loin d’égaler ceux des premières saisons.

Néanmoins les épisodes ont tout de même beaucoup fait parler d’eux, en particulier le premier “Joan est horrible” qui pointe du doigt … Netflix.

Black Mirror Saison 6 : Que se passe-t-il dans l’épisode Joan est horrible ?

Le premier épisode de la série met en lumière Joan, la directrice d’une entreprise de médias qui semble vivre une vie assez ordinaire. Elle doit jongler entre son petit ami, Krish, qu’elle trouve plutôt ennuyeux, un ex-petit ami pour lequel elle a toujours des sentiments, Mac, et un travail stressant qui l’a récemment poussée à renvoyer publiquement un employé.

Après avoir retrouvé Mac dans un bar et échangé un baiser avec lui, Joan rentre chez elle où elle mange un repas insipide avec Krish, puis ils se blottissent sur le canapé pour regarder quelque chose sur Streamberry, l’équivalent de Netflix dans cet univers.

En cherchant quelque chose à regarder, le couple tombe sur une émission intitulée Joan est horrible avec Salma Hayek dans le rôle principal, arborant les mêmes mèches blondes que Joan. Alors que le couple, l’assistant de Joan, Mac et le collègue que Joan a licencié commencent tous à regarder l’émission, il devient de plus en plus évident que l’intrigue est une reconstitution des événements qui se sont déroulés pendant la journée de Joan.

Ana Blumekron/Netflix Salma Hayek et Ben Barnes jouant les rôles de Mac et Joan dans la série de Streamberry.

Ils la voient licencier son collègue, embrasser Mac et dire à son thérapeute qu’elle trouve que comme sa cuisine, Krish est extrêmement fade. Blessé par les images qu’il vient de voir, Krish prend ses distances et les choses ne font qu’empirer quand Joan est licenciée de son travail, car Streamberry diffuse des informations sensibles sur l’entreprise à travers leur reconstitution de la vie de Joan.

Joan consulte un avocat pour essayer de poursuivre Streamberry et Salma Hayek pour diffamation, mais son avocat lui explique que Streamberry a le droit d’utiliser sa vie et son image pour réaliser des profits, car elle a accepté leurs conditions générales d’utilisation. Streamberry obtient des informations sur la vie quotidienne de Joan grâce à son téléphone, son ordinateur portable, et d’autres appareils qui écoutent constamment ses conversations.

Son avocat explique également que Joan ne peut pas poursuivre Salma Hayek, car l’actrice ne joue pas vraiment son rôle, elle a cédé son image à Streamberry pour qu’ils l’utilisent comme ils l’entendent. En gros, la plateforme a un deep fake de l’actrice qu’ils utilisent pour retranscrire le quotidien de Joan.

Joan cherche alors du réconfort auprès de Mac, qui la repousse, car il ne veut pas avoir le mauvais rôle dans l’émission et auprès de Salma Hayek. Ne voyant pas d’issue, Joan perd les pédales et décide de s’inviter à un mariage pour le ruiner de façon assez spectaculaire afin d’attirer l’attention de Salma Hayek, étant donné que ces événements seront diffusés lors du prochain épisode de la série.

Étant donné que Joan n’y était pas allée de main morte, cela fonctionne à merveille et Salma Hayek consulte à son tour son avocat pour savoir comment elle peut faire enlever sa version deep fake, mais son avocat l’informe que le contrat qu’elle a signé est inattaquable et qu’il n’y a rien qu’elle puisse faire pour se retirer de l’émission.

De là, Hayek rend visite à Joan et les deux s’associent pour faire tomber Streamberry une bonne fois pour toutes. Après s’être infiltrées dans le quartier général de Streamberry, elles découvrent que le service va lancer d’autres émissions du même acabit, avec le même titre. Lorsqu’on leur demande pourquoi ils ont choisi le terme “horrible”, le responsable de Streamberry explique que leurs utilisateurs préfèrent les connotations négatives, car cela confirme leurs peurs les plus profondes, ils ne peuvent pas détourner le regard.

Joan et Hayek pénètrent dans la salle des serveurs où elles rencontrent Beppe, un producteur de l’émission qui explique que cette réalité n’est pas réelle : c’est juste une émission. Joan est en fait la star de la télévision Annie Murphy qui joue le personnage de Joan. C’est une émission dans une émission dans une émission et, bien qu’il y ait une vraie Joan quelque part, Annie Murphy n’est pas elle.

Murphy finit par détruire le serveur de Streamberry et conduit tout le monde dans le monde réel où nous rencontrons la vraie Joan, une employée de café qui en avait assez que sa vie soit utilisée pour créer du contenu. L’émission se termine avec Annie Murphy qui se rend dans le café de la vraie Joan et les deux portent des bracelets électroniques en guise de punition pour leurs crimes contre Streamberry.

Dans cet épisode, Charlie Brooker attire l’attention des spectateurs sur la place des IA dans la création artistique, le gavage de contenu proposé sur les plateformes de streaming. L’épisode a également poussé de nombreux internautes à lire de plus près les conditions générales d’utilisation de Netflix.