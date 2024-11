Jinx meurt-elle dans la saison 2 d’Arcane ? Explication et théories

La saison 2 d’Arcane s’est conclue avec les trois derniers épisodes de la série tirée du jeu vidéo League of Legends, mais une question demeure : quel est le sort réservé à Jinx ?

La Zaunienne explosive autrefois connue sous le nom de Powder est un élément central d’Arcane depuis le tout début, notamment pour sa relation avec sa sœur Vi et toutes les conséquences qu’elle implique. Après les événements dramatiques de la saison 1, les deux frangines ont suivi des chemins très différents, et les spectateurs attendaient leur réunion avec impatience.

Sauf que le final de la saison 2 sorti sur Netflix a précipité la chute de la championne aux cheveux bleus, qui a suivi un arc de rédemption tout au long des derniers épisodes. A-t-elle pu survivre aux dernières séquences, ou faut-il la considérer comme perdue pour de bon ? On vous explique les théories sur le sort de Jinx à la fin d’Arcane.

Attention : la suite de cet article contient des éléments susceptibles de spoiler le final d’Arcane.

Jinx est-elle morte à la fin d’Arcane ?

Tout indique que Jinx est morte dans le final de la saison 2 d’Arcane, à quelques détails près : une théorie solide suggère que la championne pourrait avoir survécu, non sans s’être rachetée auparavant en se sacrifiant pour sauver Vi.

Netflix

La championne a en effet été au cœur de la rébellion de Zaun contre Piltover, un peu malgré elle, alors qu’elle pleurait la mort de son deuxième père adoptif Silco. Mais l’arrivée d’Isha dans son quotidien a changé beaucoup de choses, et a permis d’une certaine manière de la réconcilier avec Vi.

Dans l’épisode 9 de la saison 2 d’Arcane, Jinx sauve Vi qui se fait attaquer par Vander alias Warwick, et l’entraîne dans les profondeurs de l’Hexgate détruite, avant de déclencher l’un de ses gadgets explosifs. Des détails subtils suggèrent pourtant que la jeune fille pourrait avoir survécu.

Un détail caché sème le doute sur la mort de Jinx

Les dernières scènes de la saison 2 d’Arcane laissent planer le doute quant à la mort de Jinx : elle aurait pu s’échapper par un conduit d’aération avant l’explosion grâce à sa vitesse due au Shimmer, survivant ainsi à sa chute avec Vander.

Netflix

Il faut avant tout rappeler la fameuse règle du “pas vu, pas mort” propre aux séries, qui veut qu’un personnage peut encore revenir tant que son décès n’a pas été explicitement montré à l’écran. Or, Jinx se contente de disparaître dans un nuage de fumée colorée causé par l’explosion de sa bombe.

On peut ensuite voir Caitlyn occupée à analyser les plans de l’Hexgate, et qui découvre qu’il existe des conduits d’aération dans sa base. La pacifieuse jette ensuite un coup d’œil à une des figurines ayant appartenu à Jinx, et sourit.

Netflix

Enfin, un dernier indice sur la survie de Jinx se trouve dans les dirigeables du plan de fin d’Arcane. Un plan qui pourrait être directement lié à un autre de la première saison, alors que Powder affirmait qu’elle monterait un jour dans un de ces engins. Pour couronner le tout, le plan du dirigeable de la saison 2 est suivi par un carton “fin” écrit dans le style de Jinx.

Comme le fait remarquer un internaute sur un fil Reddit reprenant la théorie, on peut aussi compter sur la vitesse terrifiante de la championne depuis que Singed l’a arrachée à la mort en lui injectant une forte dose de Shimmer : “Pendant l’explosion, une lumière de shimmer est apparue et a disparu, donc elle s’est probablement échappée grâce à sa super vitesse. Et Jinx a probablement suivi le conseil de Silco et a pris le large à bord du dirigeable qu’elle mentionnait dans la saison 1.“

Jinx reviendra-t-elle dans une prochaine série ?

Il est possible que Jinx revienne dans une autre série adaptant l’univers de League of Legends.

Netflix

Arcane n’aura pas de saison 3, mais trois autres séries sont déjà en développement et certaines prolongeront très certainement les intrigues de certains personnages, dont Mel Medarda. Néanmoins, si Jinx était un élément capital de la première série, elle n’aura probablement pas de rôle aussi important dans la suite des projets de Riot Games et Fortiche.

Les créateurs de la série ont clairement indiqué qu’Arcane était considérée comme une histoire terminée, malgré les pistes lancées dans le final pour les autres séries dérivées au sein de l’univers de LoL – dont le teasing autour de Swain, un général noxien susceptible de devenir un personnage important pour une future série.

En attendant d’en découvrir plus sur la suite de la franchise après Arcane, vous pouvez consulter la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci, ou jeter un coup d’œil aux prochaines adaptations de jeux vidéo.