James Cameron dévoile le titre de son prochain film après Avatar

James Cameron a annoncé des plans pour un nouveau film, et c’est son premier long-métrage qui ne sera pas lié à la saga Avatar depuis Titanic en 1997.

Les films Avatar ont monopolisé le temps de James Cameron. Le scénariste-réalisateur a commencé à développer l’histoire au milieu des années 1990, et a commencé à tourner le premier film en 2007, qui est finalement sorti en 2009.

Avatar : La Voie de l’eau a suivi tardivement en 2022, tandis que trois autres suites sont prévues pour 2025, 2029 et 2031.

Cependant, nous savons désormais ce que Cameron prévoit une fois qu’il en aura terminé avec Pandora et les Na’vis, et il s’agit d’une histoire sur la Seconde Guerre mondiale se déroulant au Japon et se concentrant sur les explosions nucléaires survenues à Hiroshima et à Nagasaki.

Deadline rapporte que le film s’intitulera Last Train From Hiroshima, et qu’il sera basé sur le livre du même nom de Charles Pellegrino, ainsi que sur son prochain ouvrage traitant du même sujet, intitulé Ghosts of Hiroshima.

Henry Holt and Company

Les deux livres contiennent des témoignages de survivants des bombes, et le nouveau film de Cameron tournera autour d’un homme qui a survécu à la bombe de Hiroshima, pour ensuite être frappé par l’explosion de Nagasaki, à laquelle il a également survécu.

« C’est un sujet sur lequel je voulais faire un film, et avec lequel je lutte pour savoir comment le faire depuis des années », a déclaré Cameron à Deadline. « J’ai rencontré Tsutomu Yamaguchi, un survivant de Hiroshima et de Nagasaki, quelques jours avant sa mort.

« Il était à l’hôpital. Il nous transmettait le flambeau de son histoire personnelle, donc je dois le faire. Je ne peux pas m’en détourner. »

Ghosts of Hiroshima sera publié par Blackstone Publishing en août 2025, marquant ainsi le 80ᵉ anniversaire du largage de la bombe.

Le prochain long-métrage de James Cameron est Avatar : Fire and Ash, le troisième volet de la saga, dont la sortie est prévue pour le 17 décembre 2025. En attendant, vous pouvez aussi découvrir notre liste de tous les films à voir en streaming ce mois-ci.