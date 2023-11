James Cameron a confirmé la date de sortie d’Avatar 3

Il ne s’est écoulé qu’un an depuis la sortie mondiale d’Avatar 2 – La Voie de l’Eau, mais le réalisateur James Cameron a déjà une date de sortie en vue pour Avatar 3.

Plus tôt dans l’année, il a été rapporté qu’Avatar 3 était l’un des nombreux grands films à gros budget touchés par les retards de l’industrie, le plan initial étant de sortir les longs-métrages à deux ans d’intervalle, à partir de 2024.

Néanmoins, cela n’a pas atténué l’enthousiasme pour ce troisième opus, les fans affirmant déjà que des “spoilers” peuvent être repérés dans les bonus de La Voie de l’Eau.

Un an seulement après la suite, il semble que James Cameron n’ait finalement pas changé la nouvelle date de sortie proposée, pour le plus grand soulagement des spectateurs les plus impatients.

Le réalisateur d’Avatar 3, James Cameron, a en effet confirmé l’avancement suffisant du troisième opus, permettant une sortie le 17 décembre 2025.

““AVATAR 3” ne devrait pas subir un autre report. Le film est en bonne voie pour sortir en décembre 2025.“

Selon un rapport de Variety, le réalisateur et producteur a déclaré lors d’une conférence de presse en Nouvelle-Zélande que le processus de post-production pour Avatar était mouvementé : “Nous sommes actuellement dans une période de post-production très intense de deux ans,” a déclaré James Cameron. “Donc ce sera pour Noël 2025.”

Le cinéaste a également affirmé qu’il prévoyait de réaliser “indéfiniment” des films Avatar en Nouvelle-Zélande. On peut donc comprendre par là qu’Avatar 4 et 5 devraient suivre les pas de ce troisième volet.

Les dates des trois prochains films Avatar déjà connues

Avatar 3 est censé sortir le 17 décembre 2025 en France, suivi du quatrième film le 19 décembre 2029, et Avatar 5 le 17 décembre 2031.

Le chef décorateur Ben Procter a précédemment déclaré au Sci-Fi and Fantasy Gazette : “Tout ce que je peux dire, c’est que nous avons commencé en 2013, avec une équipe qui a grandi depuis et qui contient tant de personnes merveilleuses. Nous avons travaillé dessus comme un vrai monde complet, avec de nombreux endroits intéressants à explorer et des choses à voir dès le début. Je ne peux pas vous dire ce qui va arriver, mais je peux vous dire que ce sera cool.”

Seulement une paire d’années entre deux films : il en faut plus pour décourager les fans, qui ont su se montrer patients avant l’arrivée d’Avatar 2.