La date de sortie de la saison 3 d’Invincible “fuite” : le hacker d’Arcane frappe encore

À en croire la source qui avait spoilé les premiers épisodes de la saison 2 d’Arcane, on aurait déjà une date de sortie précise pour la saison 3 d’Invincible, en plus d’autres nouvelles rassurantes.

Plus tôt cette année, Netflix a subi l’une des plus grandes failles de sécurité de son histoire. Des épisodes complets d’animes comme Terminator Zero et Dandadan ont fuité en ligne, mais la plus grosse catastrophe concernait sans aucun doute la saison 2 d’Arcane, alors que des épisodes entiers mais non terminés apparaissaient sur les réseaux sociaux.

L’un des coupables semblait être Jace Johnson, qui a également affirmé avoir accès à la saison 5 de Stranger Things et à Sonic 3. Des revendications à prendre avec des pincettes : car après des menaces de la part de la plateforme de streaming, l’homme s’est fait discret… pour finalement revenir en ciblant la concurrence.

Avant que son compte X/Twitter ne soit (à nouveau) suspendu, l’internaute a en effet révélé que la saison 3 d’Invincible serait diffusée le 6 février 2025.

“LA SAISON 3 D’INVINCIBLE N’AURA PAS DE PAUSE DE MI-SAISON !!! ON A GAGNÉ !!!“

Attention toutefois : Prime Video n’a pas encore confirmé l’information, qui n’est donc rien officielle à ce stade. Mais les arguments avancés par Jace Johnson ne manquaient pas de crédibilité : on pouvait même compter sur un court teaser montrant Mark et Cecil dans un Burger Mart, occupés à discuter de la fin de la saison 2 d’Invincible. Le tout offrant un aperçu d’un costume bleu !

L’idée d’une sortie en février 2025 n’est pas si absurde : après l’attente de deux ans et demi entre les deux premières saisons d’Invincible, le créateur Robert Kirkman a confirmé vouloir réduire l’écart pour les prochains volets de la série d’animation. Le travail sur la saison 3 était déjà en cours avant la sortie de la partie 2 de la saison 2, les enregistrements vocaux des nouveaux épisodes étant considérés comme terminés en avril.

“Les réalités de l’animation peuvent rendre l’ensemble un peu difficile, mais ce que je peux garantir, c’est que l’écart entre la saison 1 et la saison 2 est le plus long que nous devrions jamais avoir, sauf catastrophe imprévue,” avait-il ainsi déclaré auprès de Collider en mars 2024, avant de préciser : “On pourrait espérer une sortie tous les 18, 16, 13 voire 12 mois. Nous cherchons encore le rythme idéal. On accumule les épisodes, on voit comment ça se passe.“

Mais ça ne s’arrête pas là : si les fuites de Jace Johnson s’avèrent exactes, alors on peut déjà se réjouir d’une autre nouvelle concernant la sortie des prochains épisodes. Car contrairement à la saison 2 qui avait été divisée en deux parties, la saison 3 pourrait ne pas subir de pause dans sa diffusion.

Il faudra néanmoins attendre qu'Amazon confirme les informations avant de sauter au plafond.