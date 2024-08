Industry Saison 3 : Le calendrier de sortie des épisodes

Les personnages charismatiques d’Industry sont de retour : pour ne rien rater de la série HBO, on vous dit tout sur le calendrier de sortie des épisodes de la saison 3.

Quand il s’agit de se dénicher une série passionnante, HBO sait combler toutes les attentes. Et alors que les complots médiévaux de House of the Dragon viennent de se mettre en pause après le final de la saison 2, c’est une nouvelle grosse production qui prend le relais. Industry a en effet démarré sa saison 3 le 12 août 2024, et n’a pas fini de mettre ses héros dans des situations toujours plus complexes, pour le plus grand bonheur des spectateurs.

La collaboration britanno-américaine se centre sur le monde de la banque et des investissements, mais c’est surtout sur les relations entre ses protagonistes qu’elle tourne ses projecteurs. Et avec les nouveaux épisodes, un acteur très apprécié s’est joint au casting, en la personne de Kit Harington. Date de sortie, plateforme de streaming, on vous dit tout sur le calendrier de sortie de la saison 3 d’Industry.

Quand sort le prochain épisode de la saison 3 d’Industry ?

L’épisode 2 de la saison 3 d’Industry sortira le 19 août 2024 sur Max.

En tout, la saison 3 comptera huit épisodes d’une heure environ, le premier étant sorti le 12 août en France et le final étant attendu pour le 30 septembre 2024.

Vous pouvez retrouver ci-dessous le calendrier de sortie détaillé de la saison 3 d’Industry :

Épisode 1 : 12 août 2024

Épisode 2 : 19 août 2024

Épisode 3 : 26 août 2024

Épisode 4 : 2 septembre 2024

Épisode 5 : 9 septembre 2024

Épisode 6 : 16 septembre 2024

Épisode 7 : 23 septembre 2024

Épisode 8 : 30 septembre 2024

De son côté, Max présente la nouvelle saison avec ce résumé : “Alors que Pierpoint se tourne vers l’avenir en misant sur l’investissement éthique, Yasmin (Marisa Abela), Robert (Harry Lawtey) et Eric (Ken Leung) participent à l’introduction en bourse de Lumi, une start-up spécialisée dans les technologies renouvelables créée par Henry Muck (Kit Harington), et se retrouvent ainsi aux premières loges des plus hautes sphères de la finance, des médias et du gouvernement. Depuis qu’elle a quitté Pierpoint, Harper (Myha’la) cherche à retrouver le frisson incomparable que seul le monde de la finance peut lui procurer et se trouve une partenaire improbable en la personne de Petra Koenig (Sarah Goldberg), gestionnaire de portefeuille chez FutureDawn.“

