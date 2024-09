L’acteur de Gandalf révèle un détail majeur sur les nouveaux films Le Seigneur des Anneaux

Sir Ian McKellen est prêt à revenir dans le rôle de Gandalf dans les nouveaux films Le Seigneur des Anneaux, et selon la star, on peut s’attendre à plus d’un film.

Cela fait maintenant plus de 20 ans que Le Retour du Roi est sorti. Bien que nous ayons eu la trilogie de films Le Hobbit et la série Les Anneaux de Pouvoir sur Prime Video, aucun de ces projets n’est véritablement parvenu à égaler la trilogie Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson.

Mais l’attente des fans à ce sujet pourrait bien arriver à son terme prochainement, car la Terre du Milieu s’apprête à revenir sur grand écran. Alors que le film d’animation La Guerre des Rohirrim sortira au cinéma ce Noël, Jackson est de retour pour produire un nouveau projet : The Hunt for Gollum.

Andy Serkis reprend le rôle-titre et occupera également la place de réalisateur, mais on ne sait pas encore si Viggo Mortensen reviendra en tant qu’Aragorn, ou si Orlando Bloom jouera à nouveau Legolas.

New Line Cinema

Cependant, bien que cela ne soit pas encore confirmé, McKellen semble plus qu’enthousiaste à l’idée de rejouer Gandalf – et s’il le fait, ce sera dans deux nouveaux films.

« Tout ce que je sais, c’est qu’ils m’ont appelé, ils ont dit que ces films allaient se faire, qu’ils porteraient principalement sur Gollum… et qu’un script arriverait quelque part en [2025] », a-t-il déclaré lors de son apparition dans l’émission This Morning.

« Et puis ce sera à moi de juger si je veux revenir… mais je le ferais. J’aimerais beaucoup retourner en Nouvelle-Zélande, et je n’aime pas non plus l’idée que quelqu’un d’autre joue Gandalf. »

McKellen a ensuite révélé qu’on lui avait dit qu’il s’agirait de « deux films… Je ne devrais probablement pas dire ça, mais je n’ai pas lu le scénario et je ne sais même pas où ils seront tournés. »

L’histoire devrait suivre les expériences de Gollum avec Sauron dans le Mordor, avant qu’il n’essaie de rejoindre la Comté. Selon les appendices de Tolkien, Gandalf envoie Aragorn en mission pour le retrouver. Il s’agirait donc d’une sorte de préquelle par rapport à la trilogie originale du Seigneur des Anneaux (la majeure partie pourrait se dérouler entre le moment où Gandalf donne l’Anneau Unique à Frodon et son retour à la Comté).

En attendant, si vous avez regardé Les Anneaux de Pouvoir, une autre personne pourrait déjà incarner Gandalf si nos soupçons concernant l’Étranger se révèlent exacts.

