Qui sont Ulf Blanc et son dragon dans House of the Dragon ?

La saison 2 présente de nouveaux personnages et dragons. Parmi eux se trouve Ulf Blanc, qui réussit à se lier à un dragon. On vous explique tout sur ce duo important de House of the Dragon.

En digne héritière de Game of Thrones, la série House of the Dragon a présenté un joli panel de personnages intriguant et des complots à la mesure de la complexité des livres de George R. R. Martin. Mais là où le spin-off se distingue clairement, c’est dans ses nombreux dragons, créatures légendaires qui sont légion dans les épisodes de la production HBO.

Alors que la première saison nous avait montré les compagnons à écailles des familles Targaryen et Velaryon, la saison 2 va un peu plus loin et révèle de nouvelles bêtes toujours aussi féroces, sinon plus. Et avec elles, viennent des dragonniers inédits : après Addam de Carène et Fumée-des-Mers, l’épisode 7 s’est concentré sur Hugh Marteau et Ulf Blanc. Mais qui est ce dernier, et à quel dragon se retrouve-t-il attaché à la fin de l’épisode ?

Attention : cet article contient des spoilers de l’épisode 7 de la saison 2 de House of the Dragon.

Qui est Ulf Blanc dans House of the Dragon ?

Ulf Blanc, ou Ulf le Blanc, est un enfant illégitime de la lignée des Targaryen, prétendant être le fils de Baelon le Brave, ce qui ferait de lui le demi-frère du roi Viserys et du prince Daemon.

hbo

Si son ascendance valyrienne semble bien prouvée par son attachement à un dragon dans l’épisode 7 de la saison 2, rien ne dit que son père était effectivement Baelon le Brave. Mais une chose est certaine : sa participation à la guerre civile sera importante dans la suite du récit.

Ulf doit son surnom de Blanc à la couleur de ses cheveux, d’un blond tirant sur le blanc. Réputé comme un grand amateur d’alcool, il écope aussi du surnom du “Licheur” dans les livres. Dans la série, il apparaît presque systématiquement dans des tavernes, avant que Rhaenyra informe la population que des prétendants peuvent espérer se lier à un dragon. Coincé par ses grands discours qui lui ont valu la sympathie du petit peuple, Ulf cède et embarque avec les autres semences de dragon pour Peyredragon.

Dans House of the Dragon, Ulf est interprété par Tom Bennett, déjà vu dans Rocketman ou des séries telles que Rebellion ou Trying.

À quel dragon Ulf est-il lié dans la saison 2 de House of the Dragon ?

Alors qu’il fuit le massacre perpétré par Vermithor dans la fosse de Peyredragon, Ulf tombe sur une dragonne, Aile-d’Argent, qui le considère comme digne de devenir son dragonnier.

hbo

La créature est une femelle – la portée d’œufs qu’Ulf manque d’écraser tend à le prouver. Ancienne dragonne de la reine Alysanne, elle se retrouve indirectement liée à Ulf Blanc, si les propos de ce dernier sur son ascendance sont vrais : car Alysanne était la femme du roi Jaehaerys, et serait donc la grand-mère d’Ulf.

Les origines du nom d’Aile-d’Argent sont doubles : elle le devrait en premier lieu à sa robe argentée, mais aussi à son lien avec Vif-Argent, le dragon du père d’Alysanne, Aenys Targaryen.

Aile-d’Argent compte parmi les dragons les plus anciens de la série House of the Dragon. En effet, outre Vhagar et Vermithor, la dragonne est certainement la créature la plus âgée parmi celles habituées à l’homme dans la série HBO, étant née en l’an 36 dans le berceau d’Alysanne Targaryen.

Attention : la suite de cet article contient des éléments des livres de George R. R. Martin et est donc susceptible de spoiler l’intrigue de House of the Dragon.

Quel rôle ont Ulf et Aile-d’Argent dans les livres ?

Dans les livres, Ulf offre des victoires à Rhaenyra en montant sur le dos d’Aile-d’Argent. Mais l’ambition finira par le gagner et il se retournera contre le camp des Noirs, rejoignant Hugh Marteau et Vermithor lors de la première bataille de Chutebourg.

hbo

La défection des deux hommes leur vaut le surnom des Deux Traîtres. Mais si Hugh Marteau enchaîne en faisant de son mieux pour s’approprier la couronne, Ulf Blanc se contente de son côté de se livrer à une vie de débauche. Lors de la seconde bataille de Chutebourg, Ulf est ivre mort et ne peut être réveillé. Quant à Aile-d’Argent, elle préfère s’envoler et profiter des courants chauds des brasiers de la ville pour prendre de la hauteur. Elle ne se pose qu’après la bataille pour découvrir les soldats et dragons morts, dont Vermithor, qu’elle pleurerait selon certains récits.

Finalement, Ulf se fait tuer à Chutebourg, peu après la bataille, lors d’un assassinat commandité par des nobles de la cour d’Aegon II ne supportant pas le comportement des Deux Traîtres. Quant à sa dragonne, personne ne réussira à se lier à elle. Aile-d’Argent sera ainsi l’un des derniers dragons encore en vie après la Danse des Dragons.

