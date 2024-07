House of the Dragon : l’arrivée de Tessarion teasée par le trailer de l’épisode 8 de la saison 2

La bande-annonce du final de la saison 2 de House of the Dragon révèle un dragon encore jamais vu dans la série HBO.

L’épisode 7 de la saison 2 s’était terminé sur une note palpitante et pleine d’action : Ulf Blanc, monté sur Aile-d’Argent, survolait Port-Réal pour provoquer Aemond, avant de l’attirer vers Peyredragon et la nouvelle armée de dragonniers de Rhaenyra. En effet, la reine du camp des Noirs a déjà réuni trois nouveaux duos : en plus d’Ulf et sa monture, on peut désormais compter Addam de Carène et Fumée-des-Mers et Hugh Marteau et Vermithor dans ses rangs.

On aurait pu penser que la série en avait fini avec ses nouveaux dragons, mais le trailer de l’épisode 8 de la saison 2 tend à prouver le contraire en teasant encore d’autres bêtes. On peut notamment citer la réplique d’Aemond à sa sœur Helaena lorsqu’il lui demande d’emmener Songefeu sur la bataille. Mais c’est surtout les quelques images d’une créature d’un bleu profond qui ont de quoi intriguer les spectateurs.

La dragonne en question est bien Tessarion, surnommée à juste titre la Reine Bleue, et est liée à Daeron Targaryen, le troisième fils d’Alicent et Viserys. Le conseil restreint d’Aemond la mentionnait déjà dans l’épisode 7, en affirmant qu’elle avait enfin réussi à prendre son envol et annonçant ainsi l’arrivée du dernier frère. En revanche, le trailer soulève une autre question : pourrons-nous voir Daeron dans le final de la saison 2 ?

Rien n’est moins sûr, puisque le showrunner Ryan Condal avait déjà affirmé que l’acteur n’avait pas été casté lors d’une interview de juin 2024 pour Variety. Et si les fans sont enthousiastes à l’idée de découvrir le personnage, ils ont également conscience qu’il faudra peut-être faire preuve de patience.

“On va probablement avoir juste un plan du dragon en train de voler et PEUT-ÊTRE une silhouette, mais il est probable qu’on ne nous présente pas le personnage ni qu’on le voie clairement,” a ainsi fait valoir un internaute sur Reddit. D’autres ont rebondi sur la discussion : “J’espère qu’on ne les verra pas trop et qu’ils en garderont pour la saison 3.“

Malgré tout, certains gardent espoir pour Daeron Targaryen : “Peut-être qu’on nous montrera quand même son visage, puisqu’avec le début du tournage pour la prochaine saison dans quelques mois, ils doivent savoir qui va l’incarner et ont peut-être tourné un bref caméo ?“

En effet, si le showrunner a annoncé ne pas avoir trouvé d’acteur, il faut aussi compter sur les stratégies mises en place dans le but d’éviter les spoilers. Il est encore possible que la déclaration ne soit qu’un coup de bluff pour préserver la surprise du final de la saison 2 de House of the Dragon.

Pour ne pas rater l’épisode 8, qui promet déjà une durée record pour la série, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes de la saison 2 de House of the Dragon.