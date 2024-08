La saison 2 de House of the Dragon a “ruiné” cet évènement majeur selon les fans

Les fans critiquent House of the Dragon car la série aurait “ruiné” l’un des événements les plus importants de la Danse des Dragons, qui s’est déroulé hors écran.

L’épisode 8 de la saison 2 de House of the Dragon a été mal accueilli par les spectateurs, étant actuellement le deuxième final le moins bien noté de l’histoire de Game of Thrones.

La fin de la saison 2 a suscité une vague massive de critiques, laissant les téléspectateurs sur un cliffhanger inattendu au lieu de la bataille sanglante promise par l’œuvre d’origine.

Mais le manque d’action n’est pas la seule raison pour laquelle certains fans ne sont pas satisfaits du final de la saison 2. Un internaute a souligné sur Reddit que la chute de Port-Réal semblait être précipitée et n’avait pas reçu l’importance qu’elle méritait.

“La chute de PR était probablement l’une des seules vraies victoires des Noirs avant la mort de Rhaenyra ! Je veux dire, ce n’était pas vraiment une bataille mais quand même !” a écrit l’internaute. “Mais maintenant, l’ennemi leur a simplement remis la capitale comme ça ! La seule grande victoire des Noirs vient de leur être offerte par leur stupide reine ennemie !”

Dans Feu et Sang de George R.R. Martin, le roman sur lequel House of the Dragon est basé, Port-Réal a été pris par les Noirs grâce à un mélange de stratégie et de loyauté.

Aemond Targaryen et Criston Cole ont marché avec leur vaste armée pour s’emparer de Harrenhal, laissant la capitale sans défense. Les Noirs ont alors chevauché leurs dragons, y compris Caraxès et Syrax, pour prendre Port-Réal avec la flotte de Corlys Velaryon.

Une fois aux portes de la ville, les Manteaux d’Or, le surnom donné aux soldats du Guet de Port-Réal, ont permis le passage en toute sécurité aux Noirs grâce à leur allégeance inébranlable à Daemon Targaryen, car il était leur chef depuis de nombreuses années.

Après la fin de leur siège, Otto et Gwayne Hightower sont morts, le roi Aegon Targaryen a fui la ville avec Larys Fort, et Alicent a été prise en otage avec Helaena.

La série a pris une direction différente pour ces événements, chacun étant principalement montré à travers des dialogues et n’ayant pas reçu le même niveau d’attention et de concentration que dans le livre.

Aegon a quitté Port-Réal avec Larys pour se sauver de la colère meurtrière de son frère et Alicent a pratiquement remis Port-Réal à Rhaenyra sur un plateau d’argent en lui disant que la ville pouvait être prise alors qu’Helaena est techniquement la reine régnante.

De nombreux fans se sont ainsi offusqués du fait que la plus grande victoire des Noirs soit minimisée, comme l’a écrit un fan : “C’est censé être une victoire triomphante pour les Noirs et cet exploit incroyable de leur part a été transformé en quelque chose qui leur a été offert plutôt que gagné.”

Un autre spectateur a commenté : “Ça ne ressemble plus à une histoire de guerre tactique. On dirait plus un soap-opéra.”

Un troisième internaute a résumé la frustration de la plupart des fans en écrivant : “C’est tellement **** pour être honnête. La chute de PR est censée être un mouvement stratégique des Noirs surpassant les Verts et ils l’ont changé en idée générale d’ALICENT. J’ai été très déçu par le final de la saison.”

La saison 2 de House of the Dragon est maintenant disponible en streaming dans son intégralité, et la saison 3 est en route.