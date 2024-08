House of the Dragon : explication de la vision de Daemon dans le final de la saison 2

Daemon voit plusieurs détails du futur de Westeros dans le final de la saison 2, et certains sont plus importants qu’il n’y paraît : on vous explique tout.

Le final de la saison 2 de House of the Dragon montre les préparatifs de nombreuses batailles, mais de son côté, la guerre psychologique de Daemon face aux forces d’Harrenhal semble s’être enfin achevée. Alys a en effet permis au prince Targaryen d’accéder à une nouvelle forme de savoir, grâce à des visions, pourtant les détails peuvent paraître confus.

Si on comprend globalement que la série House of the Dragon répond bien aux événements de Game of Thrones, la vision de Daemon va bien plus loin qu’un simple rappel aux fans, et recèle des informations précieuses pour la suite de la saga de Westeros. Qui est l’homme aux cheveux blancs ? Que signifie la présence de Daenerys ? Pourquoi Helaena parle-t-elle à Daemon ? On vous explique tout.

Qui est l’homme aux cheveux blancs dans la vision de Daemon ?

L’homme aux cheveux blancs dans la vision de Daemon est Brynden Rivers, surnommé Freuxsanglant pour la tache de naissance en forme de corbeau sur sa joue.

“Brynden Rivers, la Corneille à trois yeux“

Brynden naît bien après la Danse des Dragons, mais il aura plusieurs rôles importants dans l’histoire de Westeros : conseiller de Daeron II Targaryen, Main du roi d’Aerys 1er avant d’être destitué pour finir lord Commandant de la Garde de Nuit, il cumule plusieurs postes de grande importance malgré son statut de bâtard.

Il disparaîtra lors d’une mission au-delà du Mur, pour réapparaître dans le récit de Game of Thrones, sous l’identité de la Corneille à trois yeux : il est alors le dernier des vervoyants et est montré installé dans son “trône” de barral, un bois blanc que l’on peut voir dans la vision de Daemon.

La mort des dragons et l’arrivée des marcheurs blancs

Un autre détail de la vision de Daemon est la mort des dragons, ainsi qu’un plongeon dans des eaux profondes pour le prince Targaryen : il s’agit d’événements à venir dans House of the Dragon.

hbo

En effet, les dragons de la série seront bientôt amenés à se battre dans les prochaines saisons, et une guerre en particulier sera meurtrière pour les créatures à écailles : la deuxième bataille de Chutebourg. Plusieurs dragonniers y trouveront la mort, suivis de leurs montures, et il s’agira là d’une première étape vers la disparition des gros lézards.

Mais Daemon ne mourra pas à Chutebourg : si dans sa vision, le prince s’abîme dans une eau sombre, ce n’est pas par hasard. Dans le roman Feu et Sang, il affronte Aemond jusqu’à la mort, et Vhagar et Caraxès font une chute mortelle directement dans l’Œildieu, le lac se situant au pied de la forteresse d’Harrenhal. Les corps de Caraxès, Vhagar et Aemond seront retrouvés, mais pas celui de Daemon. Toutefois, les différents témoignages des romans de George R. R. Martin confirment que le prince n’aurait jamais pu survivre à un tel affrontement.

Après la fin des dragons, surgissent les marcheurs blancs : Daemon découvre ainsi que l’ennemi n’est pas un camp soutenant des usurpateurs du trône, mais bien des créatures cherchant à éradiquer l’humanité. Enfin, face aux marcheurs blancs, un événement semble redonner espoir : la naissance de trois dragons, ceux de Daenerys Targaryen.

Daenerys est-elle le prince qui fut promis de la chanson de la glace et du feu ?

Oui, tout indique que Daenerys est le prince qui fut promis, bien que ce ne soit jamais confirmé officiellement par la série.

hbo

La jeune femme est montrée comme une réponse aux marcheurs blancs dans le montage de la vision de Daemon : après la menace et la comète, elle apparaît en portant les derniers dragons tout juste nés et son lien particulier avec le feu la montre d’autant plus comme l’opposition à la glace.

Néanmoins, ni House of the Dragon ni Game of Thrones n’ont confirmé pour de bon qu’elle était réellement la sauveuse que la chanson de la glace et du feu dépeint sous les traits du prince qui fut promis.

Helaena est-elle la Corneille à trois yeux dans House of the Dragon ?

Non, Helaena n’est pas la Corneille à trois yeux : elle est une Rêveuse, à l’image de Daenys Targaryen qui avait prédit le Fléau de Valyria.

hbo

La princesse Targaryen apparaît à la fin de la vision de Daemon et lui parle, tout en se trouvant à Port-Réal. Immédiatement après, on retrouve la jeune femme en compagnie d’Aemond, à qui elle offre une autre prémonition qu’elle dit avoir vue, prédisant sa mort dans l’Œildieu.

Mais elle ne peut être la Corneille à trois yeux, cette dernière étant en fait Brynden Rivers, que l’on voit justement au début de la vision. À noter également que les Rêveurs sont nombreux parmi les Targaryen : Aegon le Conquérant aussi aurait eu des visions, tout comme Daemon dans la saison 2.

La saison 2 s’est terminée avec l’épisode 8, mais la suite est déjà attendue : la saison 3 de House of the Dragon a en effet été confirmée par HBO.