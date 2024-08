Explication du final de la saison 2 de House of the Dragon

La saison 2 de House of the Dragon s’est conclue dans un final tendu : on vous explique l’épisode 8, et ce qu’il implique pour la suite de la série.

La guerre gronde toujours plus entre les Targaryen : après une première saison qui nous permettait de mieux comprendre les raisons de la division dans la famille royale, la saison 2 a révélé les efforts mobilisés avant de lancer les vrais assauts. Quelques batailles ont déjà eu lieu, mais le pire reste à venir, et le huitième et dernier épisode a permis de préparer le terrain.

Forcément, certaines questions restent en suspens et n’ont pas forcément eu de réponses, tandis que d’autres scènes peuvent manquer de clarté aux yeux des spectateurs. Qui est le dragon du Val ? Que va-t-il se passer à l’Œildieu ? Pourquoi Otto Hightower est-il enfermé dans la scène de fin ? On vous explique le final de la saison 2 de House of the Dragon.

Attention : cet article contient des spoilers de la saison 2 de House of the Dragon.

Sommaire

Comment se termine la saison 2 de House of the Dragon ?

La saison 2 de House of the Dragon se termine en montrant les différentes armées se préparant à la guerre, tandis que Rhaenyra et Alicent passent un marché.

hbo

On peut ainsi découvrir les différentes troupes en train de se préparer ou se diriger vers les batailles qui animeront la saison 3 : les Hightower marchent en étant accompagnés de Tessarion et Daeron Targaryen, les Lannister et les Stark avancent eux aussi pour se battre, et il en va de même pour Corlys et sa flotte. Mais il faudra aussi compter sur les dragonniers de Rhaenyra, eux aussi apprêtés pour des combats dans les airs.

D’autres personnages préfèrent cependant leur survie à la victoire, à l’image d’Aegon et Larys Fort qui fuient Port-Réal et la folie meurtrière d’Aemond, ou encore Alicent qui tente de négocier la survie de son camp en échange d’une paix. Rhaena aussi suit sa propre voie, en traquant le dragon du Val, qu’elle finit par trouver en plein repas.

Qui est le dragon du Val ?

Le dragon du Val est Voleur-de-Moutons : le dragon sauvage compte parmi les plus gros de la série et semble sur le point d’être revendiqué par Rhaena.

hbo

Dans les livres, Voleur-de-Moutons est attaché à une adolescente roturière, Orties. Mais la jeune fille n’est jamais apparue dans la série, et il y a peu de chance que Rhaena ait poursuivi le dragon pour finir en barbecue : tout indique que la fille de Daemon sera sa dragonnière. Car Rhaena a encore un rôle à jouer avec les dragons de House of the Dragon. Dans le roman Feu et Sang, la jeune femme est attachée à Point-du-Jour, qui n’est pas encore apparue dans la série. Il est tout à fait probable que Voleur-de-Moutons soit donc une première monture.

Ce qui fait également sens vis-à-vis de sa relation avec Daemon. Si dans les livres, Orties devient plus ou moins l’amante du prince Targaryen, le lien entre père et fille dans la série reste cohérent avec les événements qui devraient suivre dans la saison 3.

Quel marché Rhaenyra et Alicent ont-elles passé ?

Rhaenyra accepte d’épargner Alicent et de lui laisser la possibilité de fuir avec Helaena et la petite princesse Jaehaera, en échange de la tête d’Aegon.

hbo

Comme lorsque Rhaenyra était venue rendre visite à Alicent plus tôt dans la saison, c’est cette fois la reine douairière qui est venue chercher un terrain d’entente avec sa concurrente. Lorsque les deux femmes se quittent, la série nous les présente sous deux aspects différents : Rhaenyra est écrasée sous le poids de l’histoire et enfermée dans les responsabilités de sa famille, tandis qu’Alicent, elle, peut observer l’horizon en toute liberté.

Rien ne dit cependant qu’Alicent, Helaena et Jaehaera aient pour de bon quitté l’histoire de House of the Dragon. La série peut avoir choisi de ne pas suivre les livres de George R. R. Martin jusqu’au bout, ou simplement avoir fait un détour pour mieux les faire revenir après les batailles qui se préparent.

Qu’est-ce que l’Œildieu ?

L’Œildieu est le lac d’Harrenhal dans lequel deux dragonniers sont censés trouver la mort, à en croire les paroles d’Alys et de Helaena : Daemon et Aemond pourraient se battre jusqu’à la fin, si la prophétie des deux femmes est vraie.

Attention : cette partie contient des éléments du livre Feu & Sang et est susceptible de spoiler la suite de House of the Dragon.

hbo

Lorsque Daemon arrive à Harrenhal et entame son long processus de cauchemars à travers la forteresse, il fait la rencontre d’Alys, une sorcière. La femme lui annonce sans ménagement qu’il mourra là. On pourrait alors croire qu’elle parle de la cour dans laquelle tous deux se trouvent, mais il se pourrait aussi que son présage concerne davantage les environs d’Harrenhal.

Car au pied de la forteresse se trouve l’Œildieu, dans lequel Aemond est destiné à sombrer avec sa dragonne Vhagar : c’est en tout cas ce qu’a affirmé Helaena, et les prédictions de la princesse Targaryen ont jusqu’ici toujours été justes – bien que souvent difficiles à interpréter. Dans le roman, les deux princes s’affrontent avec Vhagar et Caraxès. Ce dernier finit par blesser l’immense dragonne et l’entraîne dans sa chute, directement dans l’étendue d’eau.

Les corps de Vhagar, Caraxès et Aemond sont retrouvés dans les eaux, mais pas celui de Daemon : si la série décide de suivre le même scénario, il se pourrait que Daemon meure soit dans le lac, soit dans la cour qui le surplombe. Dans tous les cas, les prophéties sont assez claires, les deux personnages succomberont à Harrenhal.

Où se trouve Otto Hightower ?

Otto Hightower est enfermé à la fin de la saison 2 de House of the Dragon, mais peu d’indices permettent de savoir où il se trouve exactement.

hbo

Il peut avoir été capturé par le camp des Noirs, bien décidés à écarter un redoutable stratège de Port-Réal pour limiter les possibilités des Verts tout en le punissant pour sa trahison envers Rhaenyra. Il peut aussi avoir été capturé par Larys Fort, après la provocation d’Aemond dans l’épisode 6, lorsque le prince régent faisait comprendre au maître des chuchoteurs qu’il souhaitait une Main partiale.

Enfin, son absence des derniers épisodes ne signifie pas pour autant qu’il n’a pas agi : Otto aurait pu rentrer à Villevieille, comme il en avait discuté avec Alicent, pour tenter de mettre son petit-fils Daeron sur le trône à la place d’Aegon et Aemond. Ce qui se serait conclu par des accusations de trahison, expliquant alors son enfermement. Pour savoir ce qu’il adviendra du personnage, il faudra toutefois attendre la saison 3 de House of the Dragon.

Pourquoi Daemon a-t-il une vision de Daenarys ?

La vision que Daemon a est semblable à celle qu’a eue Aegon le Conquérant, et qui a guidé tous les rois de la dynastie Targaryen : il s’agit de la chanson de la glace et du feu.

hbo

Mystérieuse et méconnue, elle est transmise dans House of the Dragon d’un souverain à son héritier. Elle est alors considérée comme un présage, un rappel de ce qui doit être fait pour assurer la pérennité du royaume face à une menace bien plus grande que les simples luttes de pouvoir.

Daemon peut ainsi voir la corneille à trois yeux, les marcheurs blancs ou encore Daenerys Targaryen lorsqu’elle renaît de ses cendres en compagnie de ses trois dragons : tous ces événements de Game of Thrones servent à montrer à Daemon qu’il n’est pas destiné à devenir un roi conquérant, puisqu’il n’est qu’un rouage dans une machine trop grande pour être pleinement appréhendée. Soudain conscient que sa rébellion contre Rhaenyra est vaine, il décide de lui jurer fidélité devant son armée de Riverains à Harrenhal.

Quant à l’apparition de Daenerys, elle peut sous-entendre que la jeune femme sera “le prince qui fut promis” : elle jouera en effet un rôle déterminant dans le final de Game of Thrones, alors que les différents camps s’uniront pour braver un adversaire commun et ainsi sauver l’humanité.

La saison 2 s’est terminée avec l’épisode 8, mais la suite a déjà été annoncée : on vous en dit plus sur la saison 3 de House of the Dragon ici.